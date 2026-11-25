La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente reconoció que no tuvo información oportuna sobre el derrame de hidrocarburos registrado en febrero pasado en el Golfo de México, lo que retrasó la activación de sus protocolos de atención, mientras que los trabajos de limpieza en la zona de Dos Bocas, Tabasco, han permitido recolectar más de 42 mil toneladas de residuos contaminados.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, la directora ejecutiva de la ASEA, Andrea González Hernández, admitió que la dependencia no recibió a tiempo la información sobre la contingencia para intervenir de manera inmediata.

Lamentablemente la ASEA no tuvo a su disposición la información correcta oportuna de lo que estaba pasando, lo que no alentó nuestros protocolos para poder ir de manera física inmediatamente, de acuerdo al reporte derramado hasta que, posteriormente, el hidrocarburo empezó a llegar a las costas”, reconoció.

Sin embargo, aseguró que tras conocer la emergencia, la Agencia realizó visitas de inspección y verificación, además de imponer medidas de urgente aplicación para garantizar la limpieza, recuperación y dispersión del hidrocarburo en el espejo de agua, así como el manejo de los residuos que afectaron las playas.

Hemos recolectado más de 42 mil toneladas. De acuerdo a lo que se nos ha reportado, se han terminado los trabajos de limpieza y recolección de los residuos y bueno, no tenemos nuevos eventos de arribo de carburo a las playas”, remarcó.

Ante los cuestionamientos de legisladores de oposición sobre la respuesta institucional, González Hernández explicó que las inspecciones permitieron identificar que el derrame se originó por una pérdida de contención en el oleoducto denominado Línea 1, de 36 pulgadas de diámetro, donde se presentó una fisura.

Fue una pérdida de contención en el oleoducto denominado línea 1. Este ducto tiene un diámetro de 36 pulgadas bastante grande y básicamente a la pérdida de contención se refiere a que hubo una fisura en el ducto. Hemos trabajado y tenemos una colaboración directa con Pemex”, informó.

La admisión de la respuesta tardía abrió paso a los reclamos del PRI, cuyos diputados cuestionaron la capacidad de prevención, supervisión y reacción de la ASEA ante las emergencias de la industria petrolera, además de denunciar presuntas irregularidades administrativas en las labores de inspección.

El diputado Samuel Palma señaló que la falta de difusión oportuna del derrame registrado entre el 14 y el 17 de febrero de 2026 en la plataforma Abkatún, del complejo Cantarell, así como la instalación de una comisión interdisciplinaria hasta el 24 de marzo y la posterior denuncia de Greenpeace, evidenciaron deficiencias en la prevención y atención de emergencias.

Su compañera de bancada, Lorena Piñón Rivera sostuvo que el derrame en el Golfo de México se mantuvo oculto hasta el 16 de abril, pese a que posteriormente Petróleos Mexicanos reconoció que tuvo su origen en uno de sus ductos.

También alertó sobre la contaminación del río Pantepec, al norte de Veracruz, cuyo afluente atraviesa varios municipios, entre ellos Papantla, y cuestionó cuántos procedimientos sancionadores y multas ha aplicado la Agencia, cuántas familias han recibido indemnizaciones y cuántos sitios contaminados permanecen sin remediación.

En respuesta a los cuestionamientos sobre la supervisión del sector energético, González Hernández aseguró que la Agencia endureció las reglas de seguridad para el transporte y distribución de petrolíferos, particularmente después del accidente de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, registrado en la Ciudad de México en septiembre del año pasado y que dejó 36 personas fallecidas.

Informó que se han impuesto más de 200 medidas a empresas del sector para que realicen modificaciones y mejoras en sus unidades de reparto y garanticen su correcto funcionamiento.

Después del lamentable incidente en el Puente de la Concordia, se hizo evidente la necesidad de endurecer la regulación y la vigilancia del sector. Se han realizado operativos institucionales para verificar el cumplimiento de la normatividad emitida por la ASEA y se han impuesto más de 200 medidas para que las personas reguladas hagan modificaciones y mejoras en sus unidades de reparto, que garanticen el correcto funcionamiento”, expresó.

Agregó que se han realizado 844 visitas de inspección ambiental a gasolineras de las 32 entidades federativas, como parte de las acciones de vigilancia y de la estrategia nacional para estabilizar el precio de los combustibles.

En materia de trámites, reportó que la dependencia recibió 48 mil 293 solicitudes relacionadas con evaluaciones ambientales y de seguridad para proyectos de la cadena de valor de los hidrocarburos, de las cuales ha atendido 41 mil 149.

Por último, aseguró que se han puesto en marcha medidas para agilizar los procedimientos, reducir los tiempos de espera y fortalecer la eficiencia operativa de la Agencia.