A fin de evitar que haya controversia en el reparto de “pluris”, Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que, junto con un grupo de legisladoras y legisladores, presentará la próxima semana una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las 200 diputaciones plurinominales y reducir de 500 a 300 integrantes la Cámara de Diputados.

Con ello, reduciría en un 40 por ciento el número de integrantes de la Cámara de Diputados, con los consecuentes ahorros presupuestales, dijo.

Ávila reconoció que se buscaría retomar la discusión del tema, que ya había sido puesto sobre la mesa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con su llamado “Plan A” de reforma electoral.

Es necesario retomar la discusión que se dio en su momento y que abrió el debate (…) y si quieren que haya una proporción directa entre los que se ganan y los partidos que pierden (en las elecciones) pues lo más sencillo es desaparecer los plurinominales y abrir el debate” sobre el sistema de representación legislativa, fortalecer el vínculo directo entre los representantes populares y la ciudadanía, así como generar ahorros en los recursos públicos, dijo.

En respuesta a los señalamientos de la oposición sobre la integración de la Cámara de Diputados, el legislador retó públicamente a Ricardo Anaya (PAN), Jorge Romero (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jorge Álvarez Máynez (MC) a fijar una postura respecto a la eliminación de las diputaciones de representación proporcional.

Se tiene que saber qué opina Ricardo Anaya de esto que propone; si está de acuerdo o no en que desaparezcan los plurinominales; a Jorge Romero; a Alito Moreno, y a Álvarez Máynez. Yo creo que muchos estaríamos de acuerdo. Quitemos los plurinominales, dejemos los 300 diputados y que gane quien gane su elección en su territorio”, expresó.

Lo pongo sobre la mesa, tendrán ellos que responder”, dijo.

Asimismo, precisó que la iniciativa podría discutirse y aprobarse durante la actual Legislatura, aunque sus efectos electorales se aplicarían hasta 2030, sin modificar las reglas del proceso electoral de 2027.

El diputado señaló que ha dialogado con los coordinadores parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, quienes han manifestado su disposición a abrir la discusión.