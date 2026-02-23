Fondos americanos buscan recuperar 200 MDD tras arresto por fraude de Eduardo Albor

Trascendió que Eduardo de Martín Albor Villanueva, exdirector de Grupo Dolphin, fue arrestado por asociación delictuosa dentro de la carpeta 012/3644/2025-OA, por orden de un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En los expedientes se le señala como presunto líder de una organización criminal.

El caso se remonta a un financiamiento internacional contratado en 2015. Tras manejos presuntamente deliberados, la empresa cayó en incumplimiento en enero de 2024. Autoridades calculan que el daño a bancos y acreedores estadunidenses ronda los 200 millones de dólares, sin contar intereses ni pérdidas adicionales derivadas de la obstrucción de cobro.

En los pasillos judiciales también se comenta la actuación de Luis Gerardo Esparza Rodríguez, juez Segundo de Distrito en Materia Penal en Nuevo León. Aunque Albor ya estaba sujeto a prisión preventiva justificada por la gravedad de los delitos imputados, el juzgador le concedió una suspensión que hoy está bajo revisión del nuevo Tribunal de Disciplina, ante sospechas de que la resolución pudo favorecerlo indebidamente y afectar a las instituciones financieras involucradas.

Versiones señalan que, antes de ejecutarse las garantías, el empresario habría simulado operaciones y desviado activos para dificultar el cobro. Enfrenta al menos cuatro carpetas de investigación y dos órdenes de aprehensión. Al momento de su detención se resistió, hecho que quedó videograbado y que podría derivar en nuevas imputaciones.

Pese a las órdenes vigentes, promovió diversos amparos en distintos estados, incluso uno por presunta “desaparición forzada”, con lo que —según fuentes— habría inducido a error a órganos judiciales al omitir que ya estaba sujeto a prisión preventiva justificada. Autoridades también revisan la legalidad de suspensiones concedidas en esas condiciones.

Albor ya había sido mencionado en indagatorias relacionadas con esquemas offshore y uso de paraísos fiscales, antecedentes que ahora se integran como parte de un patrón de opacidad financiera.

Raúl Gómez, apoderado legal de Controladora Dolphin, confirmó que dan seguimiento al caso ante las autoridades correspondientes en representación de los afectados.

El proceso sigue en curso. Por el monto del presunto fraude, la resistencia al arresto y los recursos promovidos, el asunto se perfila como uno de los escándalos financieros recientes con mayor impacto en México y Estados Unidos, en medio de reclamos de la American Chamber of Commerce (Amcham) en México sobre procesos legales que considera injustos para empresas norteamericanas.

Pese a ello, el imputado alega vulnerabilidad por edad y no se descarta que busque enfrentar el proceso en libertad.

«pev»