Conapesca incumple monitoreo en hábitat vaquita marina

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La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), no tiene para cuándo iniciar el monitoreo de embarcaciones menores en el Alto Golfo de California, debido a que tiene retrasos en la aplicación de su presupuesto, al ser la institución encargada del proyecto que busca fortalecer la protección de la vaquita marina y combatir la captura ilegal de pez Totoaba.

De acuerdo con fuentes consultadas por Excélsior, de los 150 millones de pesos comprometidos para cumplir con este compromiso asumido ante la comunidad internacional, y en la propia regulación nacional, sólo ha destinado 40 millones de pesos, es decir, apenas el 26.6 por ciento.

Tras la instalación de 850 equipos de rastreo satelital, por parte de la Secretaría de Marina (Semar), en embarcaciones menores de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, la Conapesca no ha firmado siquiera el acta de recepción y transferencia de los equipos, lo que tiene atorada la puesta en operación del programa.

Excélsior

El Gobierno de México acordó con CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), el Plan de Acción de Cumplimiento, que en su meta 2.12 establece que a más tardar el 30 de mayo de 2024, estaría funcionando el monitoreo satelital de embarcaciones menores en el hábitat de la vaquita marina, y casi dos años después no se tienen ningún resultado.

En cambio, la Conapesca busca en sus redes sociales, poner el nombre a una mascota de “vaquita marina", que ni es vaquita ni ayuda en nada a conservar a esta especie endémica, de la que sólo quedan entre siete y 10 ejemplares.

“¡Ayúdanos a elegir el nombre de esta linda Vaquita Marina!, la nueva integrante de la familia Conapesca.

Muy pronto la verán formando parte de nuestros contenidos de comunicación, compartiendo información relevante para el sector pesquero y acuícola.

Déjanos tu propuesta”, se puede leer en la cuenta oficial de X de Conapesca.

Algunos usuarios respondieron con sarcasmo a la publicación:“@_qurioptera_: Y si mejor las protegen de verdad en lugar de caricaturizarlas”; “@Elie88429041: Ponle que diga "monitoreo de las embarcaciones menores en el Alto Golfo de California”; “@purpurinachan: Y si mejor se ponen a trabajar?”.

La falta de monitoreo de embarcaciones menores en el hábitat de la vaquita marina, podría provocar la reactivación del embargo económico que CITES aplicó en las exportaciones mexicanas de productos y subproductos de especies protegidas, como aletas de tiburón, trofeos de caza y cera de candelilla con valor de mil 500 millones de dólares anuales.

La sanción afectó a más de tres mil Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), ubicadas principalmente en comunidades rurales y pueblos indígenas.