Jalisco alista estrategia de movilidad, seguridad y turismo para recibir a visitantes durante justa mundialista

El gobernador Pablo Lemus informó que el estado se prepara para recibir a miles de personas del 11 de junio al 19 de julio, con acciones en infraestructura, transporte, seguridad, cultura y atención turística.

Jalisco se prepara para recibir a miles de visitantes durante la justa mundialista que se realizará del 11 de junio al 19 de julio, informó el gobernador Pablo Lemus, quien destacó que la entidad busca proyectarse ante el mundo con una estrategia integral basada en orgullo, hospitalidad, alegría y orden.

A través de un mensaje en video, el mandatario estatal señaló que el objetivo es que quienes lleguen a Jalisco puedan conocer no solo el Estadio Guadalajara, sino también el Centro Histórico, los Pueblos Mágicos, las playas y otros puntos turísticos representativos de la entidad.

Lemus explicó que se trabaja en distintas obras y ajustes de infraestructura urbana, entre ellas mejoras en banquetas, ciclovías, arbolado, iluminación y conectividad hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara. También mencionó la habilitación de servicios de transporte gratuitos, seguros y ordenados para facilitar los traslados de los visitantes.

Como parte del plan de movilidad, se prevé que desde su llegada los turistas cuenten con alternativas de transporte desde el aeropuerto hacia zonas específicas para vehículos de plataforma, taxis y autobuses, además de orientación para llegar a distintos puntos de interés.

El gobernador también destacó el uso de herramientas digitales como la aplicación Jalisco Alerta y un chatbot de atención, con el fin de brindar información útil a los visitantes durante su estancia.

En materia turística y cultural, Lemus resaltó la renovación de espacios públicos como Plaza Liberación, a la que describió como una zona peatonal más atractiva, así como el valor del Hospicio Cabañas y otros sitios emblemáticos del Centro Histórico. Además, anunció actividades gratuitas, conciertos, pantallas gigantes y eventos para todas las edades durante los 39 días de la justa.

Entre las actividades mencionadas se encuentran presentaciones musicales en espacios como La Minerva, así como eventos especiales ligados a los partidos mundialistas, incluyendo el encuentro entre España y Uruguay. También se contempla la instalación de pantallas gigantes en zonas de playa.

El mandatario estatal aseguró que se reforzarán acciones preventivas en aeropuertos, hospitales y puntos estratégicos de atención. Además, adelantó que se realizarán ajustes para que las y los jaliscienses también puedan vivir la emoción del evento.

“Vamos a recibir al mundo al estilo Jalisco: con orgullo, con hospitalidad, con alegría y con la grandeza de nuestra gente”, expresó Lemus.

Jalisco será una de las sedes clave para recibir visitantes nacionales e internacionales, por lo que el gobierno estatal busca que la experiencia combine movilidad eficiente, seguridad, promoción turística y una agenda cultural que muestre la identidad del estado.