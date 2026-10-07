Arranca pesca de camarón en hábitat de la vaquita marina con permisos para redes prohibidas

A las 00:00 horas de este miércoles 7 de octubre, se levantó la veda para la captura de camarón en el Alto Golfo de California, hábitat de la vaquita marina.

Las embarcaciones menores (pangas) de San Felipe, Baja California, y Santa Clara, Sonora, se hicieron a la mar cuando todavía no salía ni siquiera el sol en el horizonte.

La novedad es que los pescadores recibieron un día anterior nuevos permisos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), para chinchorros de línea, que son redes de enmalle o agalleras, - esas que nunca se fueron -, a pesar de estar prohibidas desde septiembre de 2020.

Estas artes de pesca tradicionales aparecieron de nueva cuenta en las autorizaciones, aún cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no ha hecho oficial el Acuerdo Regulatorio sobre los nuevos polígonos de protección de la vaquita marina que “otra vez” permitirían la captura con redes de enmalle o agalleras en ciertas zonas, y que según Marina Robles, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, quedaría publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde el pasado mes de febrero.

Estas artes de pesca tradicionales aparecieron de nueva cuenta en las autorizaciones. Cortesía

Además, la nueva temporada de pesca de camarón en la región comienza de nueva cuenta sin que todas las pangas con permiso vigente tengan un dispositivo de rastreo satelital, como se comprometió el Gobierno de México ante la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), en el Plan de Acción de Cumplimiento de 2023.

A la Conapesca sólo le dio tiempo de instalar alrededor de 500 equipos en el Golfo de Santa Clara, Sonora, pero le faltaron como 400 GPS en el Puerto de San Felipe, luego de que la Secretaría de Marina (Semar), gastó 54.7 millones de pesos en una tecnología que resultó inservible, porque nunca se pudo echar a andar.

Excélsior dio a conocer el pasado 3 de septiembre que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca emitió circulares a los titulares de permisos en el Alto Golfo de California, para que se presentaran a las oficinas locales, con el fin de instalarles un nuevo dispositivo de rastreo satelital, en lugar del equipo colocado apenas el pasado mes de octubre por la Semar.