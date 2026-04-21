En Senado, alto comisionado de ONU escucha dos versiones de desaparición forzada

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, escuchó dos versiones sobre la desaparición forzada en México; en una la del senador de Morena Ignacio Mier, quien rechazó que el gobierno de México permita o fomente esta práctica; en otra, la del senador del PAN, Ricardo Anaya, quien dijo que al día desaparecen 34 personas en el país.

Antes, al reunirse con madres buscadoras, Volker Türk, se comprometió a encontrar la verdad sobre la desaparición forzada en México.

Es difícil encontrar las palabras para describir mis intercambios de hoy en México con las familias de personas desaparecidas.

Es aún más difícil comprender su dolor y sufrimiento. Su coraje inquebrantable, fuerza y resiliencia me inspiran profundamente; su búsqueda de la verdad y la justicia debe cumplirse”, señaló.

Luego el funcionario de las Naciones Unidas se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien abordó temas como la búsqueda de fosas clandestinas, los riesgos que enfrentan las madres buscadoras y las denuncias por detenciones arbitrarias de activistas.

Posteriormente, al sostener un encuentro con senadores de todos los partidos que integran la Junta de Coordinación Política, escuchó los distintos planteamientos de las fuerzas políticas.

Por un lado, el oficialismo negó que exista desaparición forzada y repitió los argumentos que ya conocemos. Pero también escuchó a la oposición, donde señalamos una crisis brutal: hoy desaparecen en promedio 34 personas al día”, comentó el senador del PAN, Ricardo Anaya.

El panista dijo que el funcionario de la ONU respaldó el Informe del Comité de Expertos sobre Desapariciones y realizó un llamado a la apertura por parte del gobierno mexicano, a fin de atender esta problemática.

Al concluir el encuentro, el senador de Morena, Ignacio Mier Velazco, ofreció una conferencia de prensa en la que dio detalles del encuentro con Volker Türk: “fue una reunión abierta, un diálogo franco. Se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”.

Dijo que al alto comisionado se le entregaron las diferentes reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión y las entidades federativas, lo que incluye la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, además de las 26 reformas legales y las dos constitucionales, “para acabar con este problema que lastima a familias mexicanas”.

El legislador recordó que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define este flagelo como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado, por personas o grupos con la autorización, anuencia o el consentimiento de autoridades; pero “nosotros negamos rotundamente que esa sea una vocación o que sea una práctica del gobierno mexicano”.

De acuerdo con esa definición, agregó, “por parte del gobierno mexicano no existe aquiescencia, porque ni se permite, ni se promueve, ni se tolera, ni se fomenta, ni se da anuencia para este hecho”.

Ignacio Mier recordó que la desaparición forzada obedece a un problema estructural de hace décadas, que era negado de manera sistemática, “lo cual sí puede generar una interpretación de la aquiescencia por parte de las autoridades; pero, en el caso concreto de los últimos nueve años, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, los Poderes de la Unión han venido trabajando para acabar con ese flagelo”.

It is hard to find the words to describe my exchanges today in Mexico with the families of people who have disappeared.



It is harder still to fathom their grief and pain.



Their unshakeable courage, strength, and resilience deeply inspire me; their quest for truth and justice… pic.twitter.com/d89HB4WnM9 — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 21, 2026

jcp