Abaten a presunto delincuente tras enfrentamiento con policías en la México-Querétaro

Un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y elementos de la policía municipal se registró sobre la carretera federal 57 México- Querétaro, a la altura de la comunidad de Palmillas, con saldo de una persona sin vida y otra prófuga.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron cuando los oficiales detectaron una camioneta con reporte de robo e intentaron interceptarla.

En ese momento, los ocupantes del vehículo habrían accionado armas de fuego contra los agentes, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Como resultado, uno de los presuntos implicados fue abatido en el lugar. El segundo individuo logró huir, lo que motivó la implementación de un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Tras el incidente, la zona fue resguardada por elementos de seguridad para la realización de las diligencias periciales correspondientes. La circulación en el área presentó afectaciones temporales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado policías lesionados y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar al segundo involucrado.

JCS