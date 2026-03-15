Ariadna Montiel se reúne con beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar en Nayarit
La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, se reunió con beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar en el estado de Nayarit
La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, se reunió con beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar en el estado de Nayarit.
“En Compostela, Nayarit, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nos reunimos con beneficiarias de la #PensiónMujeresBienestar”, destacó la secretaria en sus redes sociales.
Señaló que las mujeres nayaritas son tejedoras de la patria y de nuestra historia, ejemplo de trabajo, esfuerzo y amor por sus familias.
“Esta pensión es un reconocimiento a toda una vida de trabajo, y hoy ya la reciben 3 millones de mujeres en todo el país”, afirmó.
La pensión Mujeres Bienestar fue creada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para beneficiarias de 60 a 64 años de edad, como un reconocimiento al trabajo desarrollado durante toda su vida. previa y por escrito.
JCS