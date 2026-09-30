Ariadna Montiel respalda a Delfina Gómez durante su Tercer Informe de Gobierno

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, arribó al Teatro Morelos en la capital mexiquense para expresar su respaldo institucional y político a la mandataria estatal, marcando presencia en un acto clave para la entidad. Durante su llegada al recinto, la lideresa partidista subrayó la relevancia de la gestión actual al afirmar que “la maestra Delfina es una mujer honesta, humilde, cercana a la gente que es lo que el pueblo necesita y quiere de sus gobernantes, por eso nos sentimos muy orgullosos de ella, además de que ha dado buenos resultados al Estado de México”.

El acompañamiento directivo en la sede parlamentaria y cultural del estado buscó refrendar el compromiso de la dirigencia nacional con el proyecto político que encabeza la titular del Ejecutivo mexiquense. Al evaluar el desempeño de la administración saliente del periodo evaluado, la dirigente partidista enfatizó que el trabajo realizado responde a las expectativas ciudadanas, asegurando de manera contundente ante los medios que “la maestra Delfina es una mujer honesta, humilde, cercana a la gente que es lo que el pueblo necesita y quiere de sus gobernantes”.

Reproducir Acompaña Ariadna Montiel a Gobernadora Delfina Gómez en su Tercer Informe

La visita institucional también sirvió para dimensionar el viraje político ocurrido en la entidad tras décadas de hegemonía de un solo grupo político en el poder local. Al referirse al peso histórico de la alternancia en la gubernatura y al papel de la titular del Ejecutivo estatal en este proceso, Montiel Reyes aseveró de forma categórica que, después de casi un siglo de transformaciones y permanencias de un mismo grupo, “vino a desterrar al anterior régimen”.

El encuentro entre ambos liderazgos en Toluca consolidó el mensaje de unidad partidista en torno al informe de gestión y los compromisos asumidos ante la ciudadanía mexiquense. La líder del partido enfatizó la significación del trabajo coordinado al reiterar su respaldo público y asegurar con firmeza sobre la labor realizada en la entidad que “nos sentimos muy orgullosos de ella, además de que ha dado buenos resultados al Estado de México”.