Brugada felicita a Montiel y respalda a Sheinbaum ante asedio a soberanía

La jefa de Gobierno Clara Brugada felicitó a Ariadna Montiel por su nuevo encargo como presidenta nacional de Morena, destacó que su mensaje pone en el centro la honestidad y trayectoria de quienes aspiren a candidaturas.

En conferencia, Brugada subrayó la relevancia de que el partido en el poder privilegie “perfiles con integridad”, más allá de su popularidad.

Me parece muy importante que en su mensaje se hablara de la importancia que tiene para Morena que las candidaturas pudieran reflejar la popularidad de las personas; pero, sobre todo, la honestidad y trayectoria. Creo que eso es lo que hay que resaltar. Saludo a Ariadna en su nuevo cargo y le deseo lo mejor”.

Agregó que la nueva dirigente de Morena “ha demostrado tener capacidad para todo lo que significa la construcción de un partido y estamos seguros de que vamos a avanzar”.

Al referirse al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado, junto con nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, Brugada afirmó que el país enfrenta un contexto de “asedio externo” y llamó a cerrar filas en torno a la defensa de la soberanía nacional, respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estamos en un momento de defensa de la soberanía, estamos asediados. Coincido y respaldo totalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum en este gran esfuerzo por enfrentar la situación a nivel internacional. Tiene todo el respaldo del gobierno de la Ciudad de México y estoy segura que también el de la mayoría del pueblo de esta ciudad. No está sola”.

Foto: Presidencia

La jefa de Gobierno enfatizó que la respuesta ante este escenario debe ser firme, pero también estratégica.

“Hay que enfrentarlo de manera muy inteligente, muy firme y no permitir nada que signifique vulnerar la soberanía. Desde aquí, desde el gobierno de la ciudad, respaldamos totalmente a la Presidenta de la República”.

Finalmente, sobre eventuales aspiraciones rumbo a procesos electorales, Brugada Molina aseguró que aún no existen definiciones dentro de su administración y dejó claro que cualquier integrante de su gabinete que busque una candidatura deberá separarse del cargo.

Creo que todavía estamos en tiempos muy tempranos. Pero quien quiera participar, de los que estén en el gobierno o en el gabinete, inmediatamente tendrá que retirarse, porque no pueden al mismo tiempo hacer campaña ni promoverse con el gobierno”.

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