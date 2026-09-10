Ariadna Montiel niega que filtraciones sobre morenistas sea fuego amigo 

Luego de descartar que desde Morena se pudiera estar cometiendo actos ilegales por promoción anticipada de sus militantes, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, descartó que las últimas filtraciones en contra de aspirantes de su partido puedan venir de tensiones internas entre competidores, del mismo partido, por las posiciones a ocupar.

"En morena estamos unidos, estamos fortalecidos, ahí están los resultados de las encuestas, a pesar de toda la guerra sucia que a la que está sujeto nuestro movimiento de manera permanente o la oposición está contra una de nuestras senadoras, pero estamos acostumbrados a resistir. Esa es la historia de nuestro movimiento, la lucha y la resistencia", dijo ante la pregunta expresa el fuego amigo.

Ante la insistencia de los reporteros con respecto, por ejemplo, a los ataques he ha recibido la senadora Julieta Ramírez, Montiel reiteró que "son prácticas de la derecha y de la oposición, el señalamiento, la guerra sucia y nosotros nos ceñimos a lo que diga el pueblo. Por eso nuestro método para definir todos nuestros procesos son encuestas, también ha sido para la dirigencia en otro momento. Así que nosotros felices de iniciar el proceso electoral con los mejores números para que siga la transformación".

Sobre la designación de coordinaciones en defensa de la cuarta transformación, la líder morenista dijo que aún no hay fecha para ese procedimiento y recordó que se tiene planeado realizarlo en los próximos meses.

Incluso mencionó el mes de diciembre, pero dijo que aún no hay una fecha clara para realizar ese proceso interno.