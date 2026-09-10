Tren embiste a tráiler en Apodaca, Nuevo León

Cuando la unidad que conducía fue embestida por un tren, el chofer de un tráiler resultó lesionado en Apodaca, Nuevo León.

El accidente vial fue reportado la madrugada de este jueves sobre Séptima avenida y avenida Parque Industrial Monterrey, a la altura de la colonia Pueblo Nuevo León.

Personal de Protección Civil del estado se encargó de proporcionar atención médica al herido y solicitó el apoyo de una ambulancia.

Por su parte, el operador de la unidad ferroviaria no fue localizado debido a que presuntamente escapó del lugar.

Las unidades involucradas son un tractocamión en color rojo con placas de circulación 12DA-8B y un tren de la empresa Kansas City, vagón CBFX-471550.

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Tráiler derriba poste

El chofer de un tráiler perdió el control de la unidad y derribó unos postes de energía eléctrica en el municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, además del poste, también se reportó la caída de cables de electricidad, debido a este percance, se registra un fuerte caos vial en la zona y tráfico lento.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas, solo daños materiales debido al segundo accidente del día que involucra a un tráiler este jueves en el estado de Nuevo León.