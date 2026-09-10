Ariadna Montiel destaca participación responsable de Morena en proceso electoral

La dirigente de Morena afirmó que el partido participará con responsabilidad y respeto a las instituciones, la democracia y la voluntad popular.

Ariadna Montiel Reyes asistió este jueves a la ceremonia cívica con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, realizada en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de una publicación en sus redes sociales, Montiel Reyes compartió imágenes de su presencia en el acto, en el que participaron autoridades electorales, representantes de instituciones y distintos actores de la vida política del país.

La dirigente morenista señaló que Morena participará en el proceso electoral con responsabilidad y respeto a las instituciones, así como a la democracia y, principalmente, a la voluntad de los ciudadanos.

“Morena participa con responsabilidad y respeto a las instituciones, a la democracia y principalmente a la voluntad del pueblo de México”, escribió.

Arranca el proceso electoral federal 2026-2027

La ceremonia marca formalmente el comienzo de los trabajos rumbo a las elecciones federales de 2027, por lo que el INE inicia una nueva etapa de organización, preparación y vigilancia del proceso electoral.

En su mensaje, Montiel Reyes vinculó la participación de Morena con uno de los principales postulados del movimiento y acompañó su publicación con la etiqueta #PrimeroLosPobres.

La publicación estuvo acompañada por fotografías tomadas durante el acto en las instalaciones del INE, donde se observa a Montiel Reyes y a representantes de distintas instituciones y sectores políticos que acudieron a la ceremonia.

El inicio del proceso electoral abre así una nueva etapa de actividad política en México, en la que los partidos deberán prepararse para las elecciones de 2027 bajo las reglas y procedimientos establecidos por las autoridades electorales.