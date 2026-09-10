Choque de tráiler provoca incendio y cierre de carretera en Tamaulipas

Un tráiler se estrelló contra tres tractocamiones que se encontraban estacionados fuera de la carretera federal Ciudad Mante-Tampico, en el sur de Tamaulipas.

En el golpe hubo fuga de aceite generando en un incendio que consumió tres de las unidades y provocó el cierre de la vía.

El siniestro fue reportado este jueves 10 de septiembre, a temprana hora, en el kilómetro 58, a la altura del poblado Santa Gertrudis, perteneciente al municipio de Altamira.

La delegación regional de Protección Civil de la zona sur se movilizó ante la magnitud del accidente.

Al llegar y revisar la zona, descartó decesos y personas lesionadas.

Debido al alto riesgo de que otro vehículo pudiera ser alcanzado por el fuego, la carretera fue cerrada a la circulación.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto responsable es el operador de un camión Kenworth que procedía del puerto industrial de Altamira con destino a Nuevo León.

Se sospecha que el conductor se quedó dormido al volante, lo que habría ocasionado que se saliera de la carretera y se estrellara contra tres tractocamiones de una empresa de transportes.

Las unidades impactadas se encontraban estacionadas porque sus operadores descansaban para seguir su marcha al municipio de Valle Hermoso, donde cargarían sorgo.

El tráiler responsable comenzó a incendiarse y el fuego alcanzó a dos de los tractocamiones que impactó, los cuales quedaron reducidos a chatarra momentos después.

La Unión de Transportes anunció que mantiene coordinación con las autoridades para evitar afectaciones a la circulación en la zona.

Pese a ello, sí se registró un colapso vial que afectó al transporte de carga, de viaje y particular, así como al comercio y la industria.

La Guardia Nacional, a través de su división de Carreteras, acudió al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.