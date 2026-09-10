Álvaro Obregón lleva a Brasil Puntos Dalia, su modelo territorial de atención para mujeres

La Alcaldía Álvaro Obregón destaca como la única representación de México entre 27 ciudades y municipios de cinco países participantes en la 9ª Escuela de Resiliencia de Mercociudades en Juiz de Fora, Brasil. La demarcación presentó la red Puntos Dalia, una política pública integrada con perspectiva de género, seguridad y prevención que actualmente dispone de 84 espacios de resguardo transitorio y atención de primer contacto, de los cuales 76 operan bajo la modalidad de Atención Prioritaria y Preventiva y ocho son de carácter itinerante.

Durante el encuentro regional, enfocado en el diseño de infraestructuras para construir ciudades cuidadoras, la Directora Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de la demarcación, Cinthya Ortiz Rivera, expuso ante líderes internacionales la articulación de este modelo con la recuperación del entorno urbano. Entre las acciones mostradas sobresale la intervención en las barrancas locales, proyecto que ejemplifica cómo la rehabilitación de los espacios públicos y naturales se traduce en la formación de comunidades con mayor seguridad y capacidad de respuesta ante las problemáticas sociales.

En las mesas de trabajo participan especialistas de la Red Mundial de Ciudades Resilientes, ICLEI, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Al respecto, la representación de Álvaro Obregón sostuvo una premisa clave sobre el desarrollo local: “Los retos urbanos no ocurren de manera aislada. La seguridad está vinculada con el espacio público; la resiliencia, con la prevención; y el bienestar de las mujeres, con la forma en que se diseñan y gestionan las ciudades”.

El Proyecto Dalia responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030, enfocado en alcanzar la igualdad de género. Con esta intervención en el foro sudamericano, la administración de Javier López Casarín consolida una estrategia de proyección internacional que posiciona sus modelos de protección social como referentes aplicables en otras latitudes del continente.