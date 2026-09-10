Sepsis causa 200 mil muertes al año en México; la prevención es clave

Cada año en México se registran alrededor de 200 mil muertes por sepsis, una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona de manera extrema a una infección que daña los tejidos y los órganos, señaló Eduardo González Escudero, jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Ángeles Universidad.

En conferencia de prensa, explicó que una sepsis puede originarse durante una enfermedad prolongada, por un procedimiento quirúrgico o por la colocación de un catéter, ya que estos procedimientos podrían exponer al paciente a microorganismos.

“La sepsis no es solo una infección severa, es una emergencia médica donde la respuesta desregulada del organismo daña sus propios tejidos y órganos, avanzando en cuestión de horas si no se interviene.

“Los signos críticos de alerta incluyen: fiebre, dificultad respiratoria, presión arterial baja y alteración mental. Los más afectados son pacientes en cuidados intensivos, postoperados, inmunocomprometidos y adultos mayores”, detalló.

González Escudero agregó que dentro de las cifras estimadas de fallecimientos por sepsis se encuentran pacientes que, en su mayoría, ya presentaban algún tipo de infección, como una neumonía.

“De manera general, el 70% de las muertes son por enfermedades infecciosas. Alrededor del 25% son por enfermedades no transmisibles o enfermedades crónico-degenerativas que se complican con una infección y un 5% pueden ser por accidentes. Llega un paciente por un accidente, se infecta la herida y podría desarrollar sepsis”, explicó.

Prevención es fundamental

En el marco del Día Mundial de la Sepsis, que se conmemora el 13 de septiembre, Gabriel García Correa, gerente clínico y de capacitación para México y Centroamérica de BD, señaló que un paciente con sepsis que recibe atención durante la primera hora en que inició con los síntomas tiene más de 80% de posibilidades de salvar su vida, al recibir tratamiento principalmente con antibióticos.

No obstante, el cirujano enfatizó que la prevención, con medidas de higiene y protocolos clínicos establecidos, es fundamental para evitar una sepsis que puede originarse en un procedimiento quirúrgico o tras la colocación de un catéter, ya que al atravesar la barrera natural de la piel, el paciente está expuesto a infecciones que se pueden agravar.

“Uno de los problemas de la sepsis es que muchas veces no se diagnostica en forma temprana y sus signos y síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. Si la sepsis se ataca durante la primera hora puede alcanzar una sobrevida por arriba del 80%.