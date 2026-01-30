Aprehenden a El Cholo 40, líder de célula criminal en Baja California Sur

Autoridades detuvieron a Cristian Iván “N”, El Cholo 40, líder de una de las células criminales más violentas que operaban en el norte de Baja California Sur.

La aprehensión se logró mediante una estrategia de la Mesa de Seguridad, la cual se llevó a cabo en Ciudad Constitución, municipio de Comondú.

El procurador del estado Antonio López Rodríguez dijo que por el momento la organización a la que pertenece El Cholo 40 se encuentra reservada por tratarse de delincuencia organizada, pues de los 114 homicidios que se consumaron el año pasado en los municipios de Comondú y Loreto, se le considera un actor relevante en la serie de hechos delictivos ocurridos en esas zonas del estado.

Según López Rodríguez, se requirió un trabajo prolongado de investigación para integrar cada carpeta y establecer responsabilidades dentro de los grupos delictivos en pugna por las plazas, donde la PGJE recopiló elementos suficientes para solicitar un mandamiento judicial contra el presunto jefe de célula.

“La Mesa de Seguridad, a través de un operativo conjunto con la Base de Operaciones Mixtas, en ciudad Constitución, se logró detener a esta persona de apodo ‘El Cholo 40’, quien contaba con una orden aprehensión de homicidio en tentativa. Ya fue puesto a disposición del juez de control, pues era un objetivo prioritario que, en su momento, se puso en la Mesa”, señaló el procurador.

El Cholo 40 es identificado como un generador de violencia clave en la pugna que mantienen facciones del Cártel de Sinaloa por el control territorial.

Detalle de la captura de El Cholo 40

Fecha y lugar: Fue detenido el martes 27 de enero de 2026 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.

Autoridades involucradas: El arresto fue confirmado por el Procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, tras un operativo coordinado por la Mesa de Seguridad estatal.

Perfil criminal: Se le identifica como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Comondú y Loreto. Las autoridades lo relacionan con una ola de ejecuciones y "levantones" en zonas como Puerto San Carlos, estimando que su grupo delictivo estuvo involucrado en más de 100 asesinatos durante 2025.

Su captura se considera un golpe significativo a la estructura delincuencial en la península, donde operaba como una figura clave para el control territorial frente a grupos rivales.

*mcam