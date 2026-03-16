Dan más de 50 años de cárcel a policías por secuestro y homicidio de nueve personas

Un juez federal impuso condenas de entre 50 y más de 60 años de prisión a siete elementos de la extinta Policía Ministerial de Tamaulipas, al encontrarlos responsables del secuestro y homicidio de nueve personas en marzo de 2013, en el marco de la guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), los oficiales Roberto “S” y Martín “D” recibieron una pena de 61 años y seis meses de cárcel, además de una multa de un millón 115 mil 37 pesos, por los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado de las nueve víctimas.

Por otra parte, Carlos “G”, Rumaldo “G”, Ricardo “C”, Francisco “R” y Dony “P” fueron sentenciados a 50 años de prisión y al pago de una multa de 518 mil 80 pesos cada uno.

Los sentenciados formaban parte del departamento de recuperación de vehículos de la Policía Ministerial con sede en Ciudad Victoria, dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.

Según las pruebas presentadas por la FGR, los agentes privaron de la libertad a las nueve personas el 13 de marzo de 2013 en la Central Camionera de la capital tamaulipeca.

Posteriormente, las entregaron a un grupo de Los Zetas, bajo la sospecha de que eran integrantes del Cártel del Golfo, con quien mantenían una disputa por el control del territorio tras la fractura de la organización criminal.

El 31 de marzo de ese mismo año, los cuerpos de las víctimas, originarias de San Luis Potosí, fueron hallados mutilados dentro de una camioneta abandonada cerca del ejido Santa Clara, en la carretera que conecta Soto la Marina con Rumbo Nuevo.

La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) inició la carpeta de investigación el 28 de agosto de 2013, tras llegar a Ciudad Victoria.

Años después, se ordenó la captura de los policías ministeriales.

Policía de Tamaulipas libera a 5 migrantes

Por otra parte, el pasado 11 de marzo elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas liberaron a cinco personas migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos. En la acción también detuvieron a dos sujetos señalados como sus presuntos captores, uno de ellos extranjero.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron en el municipio de Soto La Marina, ubicado en la zona central de la costa del Golfo de México.

Esta región es frecuentemente utilizada por personas migrantes por representar una ruta más corta hacia la frontera norte del estado, colindante con Texas, Estados Unidos.

El reporte oficial indica que entre las personas liberadas se encuentran dos mujeres, una de ellas de nacionalidad mexicana, mientras que el resto de las víctimas son originarias de Ecuador y El Salvador.

Aunque la dependencia no precisó el lugar exacto del operativo, se sabe que los agentes actuaron en un hotel de la localidad tras recibir el reporte de que las víctimas se encontraban privadas de su libertad.

Durante el operativo, se logró la detención de dos sospechosos, uno de ellos de origen venezolano.

Versiones extraoficiales señalan que ambos detenidos podrían pertenecer a un grupo delictivo con presencia en la región, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Por el momento, los detenidos quedaron a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación legal.

jcp