Apolinar, de 67 años, regresa a su rutina tras recuperarse de quemaduras en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que luego de un manejo integral con 3 cirugías orientadas a la recuperación de la funcionalidad de su cuerpo, se logró que Apolinar, de 67 años de edad regresara a su vida normal.

El hombre trabajaba como lanzallamas y en Hidalgo, su estado natal, era conocido como el “Dragón de Pachuca”.

Sufrió un accidente el pasado mes de febrero mientras manipulaba fuego, lo que provocó que su ropa se incendiara y derivara en quemaduras en piernas, muslos, glúteos, espalda y manos.

Tras una atención inicial en la ciudad de Pachuca, donde se realizó la reposición de líquidos y aplicación de piel cultivada en zonas superficiales, fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

Claudia Berenice Hernández Valverde, cirujana plástica adscrita a la Unidad de Quemados de la UMAE. IMSS

Especialista detalla el tratamiento

Claudia Berenice Hernández Valverde, cirujana plástica adscrita a la Unidad de Quemados de la UMAE, indicó que el tratamiento requirió un manejo integral y señaló que la piel en personas de edad avanzada posee un espesor menor, elemento que se sumó a la extensión de la afectación corporal.

Entre las acciones realizadas, durante los más de tres meses de internamiento, se incluyó la colocación de un injerto en una extensión equivalente a más del 18 % de la superficie del cuerpo.