VIDEO: Presidente de la comunidad de Santa Elena, Tlaxcala, dispara contra vivienda

En Tlaxcala, el presidente de la comunidad de Santa Elena en el municipio de Teacalco, realizó disparos contra viviendas, el momento quedó grabado en un vídeo que este lunes empezó a circular en redes sociales, aunque el hecho se registró el pasado 30 de abril.

Los afectados indicaron que la agresión se dio, luego de que la familia le brindó auxilio y refugio a la esposa del presidente de comunidad, identificada como Mary N., quien momentos antes presuntamente había sido víctima de severas amenazas y agresiones verbales por parte del funcionario.

Reproducir El presidente de la comunidad de Santa Elena, Tlaxcala, disparando contra una vivienda, en el municipio de Teacalco.

El día de la agresión el presidente de la comunidad, indicaron se encontraba visiblemente bajo los efectos del alcohol y disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del inmueble, poniendo en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en el interior.

Vecinos indicaron que las autoridades municipales y la Fiscalía General de Justicia del Estado han sido totalmente omisos ante la denuncia de los hechos hasta el momento no han actuado.

*mcam