Merecemos la verdad en Sinaloa: Mario Zamora

Candidato de la alianza opositora a la gubernatura de Sinaloa en 2021, el diputado federal Mario Zamora Gastélum (PRI) sostuvo que ese año “pasó lo que nunca había pasado, se rebasaron líneas rojas que nunca se habían cruzado y que nunca se debieron cruzar”.

En entrevista con Excélsior, afirmó que los sinaloenses tienen derecho a la verdad y a vivir sin miedo, y justificó el silencio que, hace cinco años, caracterizó a quienes sufrieron el primer hecho documentado de una intervención del narco en elecciones.

“En Sinaloa nadie corretea aviones, como decimos allá, todo el mundo supo y se dio cuenta de lo que pasó”.

Y ante la solicitud de extradición del Departamento de Estado del gobernador Rubén Rocha y varios de sus colaboradores, el priista le pidió al Estado mexicano, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la FGR “que haga su trabajo y que lo haga bien. Creo que tenemos todos los elementos, todas las herramientas para hacer una investigación seria, profunda y a fondo”.

En referencia al levantón que entonces sufrió su equipo de campaña los días 5 y 6 de junio, en las horas previas a la votación y durante la jornada electoral, en manos de presuntos operadores del Cártel de Sinaloa, el entonces senador de la República sostuvo que hoy en la entidad “estamos viviendo o pagando, si lo quieres llamar así, esas consecuencias y no lo merecemos los sinaloenses”.

Recordó que entonces ningún abogado de la entidad quiso tomarle la denuncia de los hechos. “Quienes estaban en el PRI prácticamente nos abandonaron, nos dieron la espalda”.

Zamora Gastélum contó que fue el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, quien le dio su apoyo para emprender el proceso legal que llegó hasta la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington.

“Había miedo, mucha gente no quería ni testificar ni decir nada. Hoy, lo digo, el miedo persiste. No lo digo yo, lo dice una encuesta de INEGI en Culiacán. ¡Nueve de cada 10 ciudadanos que viven ahí dicen vivir con miedo! ¡Eso no es vivir, hombre!”

Al diputado Zamora se le quebró la voz al describir las emociones que experimentó durante su campaña a gobernador, por lo que caracterizó como “la entrega de corazón de la gente”.

Aclaró el parlamentario que no habrá de prejuzgar a sus paisanos incorporados en la lista de los estadunidenses como presuntos narcotraficantes. Pero dijo seguir sosteniendo la denuncia que encabezó ante la OEA.

“Siempre lo dije: no puedo hacer como que no pasó nada. Yo decía que, a la vuelta de 10 años, de 20 años, de 50 años, tiene que quedar algo que documente lo sucedido. Pues resulta que fue a la vuelta de menos, a la vuelta de cinco años, cuando empieza a salir todo esto y tengo que decirlo como es”.

Aunque comentó que “no es tiempo de andar haciendo política barata ni grillas” y que los funcionarios señalados “tienen todo el derecho de defenderse, y pedimos que lo hagan”, enfatizó que “los sinaloenses tenemos todo el derecho de exigir la verdad. Merecemos, exijamos la verdad”.

“Y decía mi abuela que el que toma chocolate que pague lo que debe. Y el que nada debe, pues nada teme. Sinaloa no está para sospechas, está para confianza. Sinaloa lo que merece son hechos, no propaganda. Lo que merece es la verdad y vamos a luchar por ella”.

Expuso que en su estado “somos gente alegre, somos gente entrona, valiente, decente. No se vale que, por un hombre, por una lista, tengan la posición que tenga, se hable de eso de Sinaloa. Y te lo digo con la voz completa. Si yo fuera gobernador, nada de esto estaría pasando, absolutamente nada de esto”.

A la pregunta de qué expectativas tiene para su entidad en la actual coyuntura, respondió que el tiempo está poniendo las cosas en su lugar. Y se describió satisfecho de haber estado, dijo, “en el lado correcto”.

Y concluyó: “Ahí están las denuncias, las demandas, los testimonios. Hoy vemos los hechos que duelen mucho. Hoy en Sinaloa solo se habla de un narco gobierno, de personas desaparecidas, de autos robados, de negocios cerrados o de cuántos soldados van a enviar. Es una pena lo que nos ha pasado, pero con mucho entusiasmo lo digo, estoy convencido de que podemos cambiar el rumbo y lo podemos cambiar muy rápido, tan rápido como en la elección del 27”.