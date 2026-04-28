Ebrard destaca apoyo a industria durante visita a planta de Ternium, en NL

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, destacó que el objetivo estratégico del país es apoyar a las empresas que están invirtiendo y reducir las importaciones.

"Queremos respaldar la industria que está en México, es nuestra labor, es nuestra tarea", destacó durante un recorrido que realizó por el Centro Industrial Ternium, en Pesquería, Nuevo León, para conocer los avances de su tercera etapa.

Dicha fase representa una inversión de 4 mil millones de dólares e integra operaciones de decapado y customizado, así como nuevas líneas de laminación en frío y galvanizado las cuales iniciaron operaciones en febrero.

El funcionario federal recorrió el predio donde se instalará la nueva acerería parte de esta tercera fase, así como las recién inauguradas líneas Galvanizado 2 y PLTCM 2.

"El Centro Industrial Ternium se consolida como el complejo siderúrgico más moderno y sustentable del continente y con esta tercera etapa todo el Centro Industrial alcanzará una inversión acumulada de más de 7 mil 500 millones de dólares", destacó Ternium en un comunicado.

Durante el evento se encontró con clientes y colaboradores, así como Máximo Vedoya, CEO de Ternium.

Con esta nueva planta, que se espera esté lista para finales de este año, Ternium fortalecerá su capacidad para producir acero automotriz de alta calidad, con las menores emisiones de CO por tonelada en la industria a nivel global.

"Esta inversión es una muestra del compromiso que tiene la industria siderúrgica mexicana en general, pero que tiene la capacidad de seguir creciendo en México, de seguir elaborando productos sofisticados, de seguir abasteciendo a nuestros clientes, y sobre todo, de generar estos ecosistemas de desarrollo con proveedores, con clientes y con personal mexicano, empleos de calidad e ingresos", destacó Vedoya.

En el evento se hizo entrega de una placa de acero 100% mexicano, fabricada en la nueva línea de galvanizado y marcada con el sello "Hecho en México", campaña de la que forma parte la empresa.