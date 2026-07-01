Ampliarán inversiones en Querétaro y Chihuahua

Este miércoles se anunciaron a la presidenta Claudia Sheinbaum inversiones para Querétaro y Chihuahua por más de 147 millones de dólares.

La mandataria recibió en Palacio Nacional al director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, así como a su equipo.

“En Palacio Nacional, recibí al director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, así como a su equipo; me informaron la ampliación de inversiones en México para la industria aeronáutica. En Querétaro y Chihuahua han destinado más de 147 millones de dólares y creado dos mil 300 empleos. Avanzamos en el desarrollo con bienestar”, expuso la titular del Ejecutivo en sus redes sociales.

La industria aeronáutica es una de las de mayor desarrollo en México y es prioritaria en el Plan México que planteó la titular del Ejecutivo desde 2025.