Embestida de EU contra México es un asunto político y electoral; que regrese el otro Trump: AMLO

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior en medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra gobernadores de México.

En una extensa carta, AMLO manifestó su “apoyo sin condiciones” a Sheinbaum y reprochó a Trump por endurecer sus ataques contra México.

Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral”, agregó.

En el texto titulado “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”, el exmandatario señaló que no le extraña que en la embestida del gobierno de EU contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo.

Subrayó que algunos funcionarios de EU están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas.

"Que regrese el otro Trump"

López Obrador dijo que “el Trump de ahora es distinto al que traté”, por eso pidió que:

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

Señaló que lo que le llama la atención es el sorprendente cambio de actitud de Trump, en especial en la relación con México.

“Hablando de lo que me consta y puedo probar, el de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación.

“En pocas ocasiones tuvimos discrepancias; es más, sólo recuerdo una acalorada controversia, cuando, por el asunto migratorio, amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responder de la misma manera, pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto”, destacó.

López Obrador también se pregunta: ¿Por qué cambió tanto, en pocos años, el presidente Trump?

“Se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias; que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por no estar de por medio la reelección; o que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros, que no son precisamente hombres de Estado”, escribió el exmandatario.

López Obrador atribuye el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras.