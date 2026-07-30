Solo Baja California, Baja California Sur y Sonora están libres de gusano barrenador

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Sinaloa se convirtió en la entidad federativa número 29 con presencia del Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), por lo que solo quedan libres de la plaga Baja California, Baja California Sur y Sonora.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Sinaloa registra cuatro casos activos del parásito en los municipios de Rosario (2), Escuinapa (1) y Mazatlán (1).

Tras la confirmación de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en becerros, las autoridades locales, en coordinación con el Senasica, reforzaron la vigilancia epidemiológica, la atención veterinaria, la inspección en unidades de producción, los controles de movilización y las acciones de prevención.

En territorio nacional hay 35 mil 691 casos acumulados y mil 917 casos activos que, a la fecha, afectan principalmente a los estados de Puebla (176), Oaxaca (151), Yucatán (125), San Luis Potosí (119), Nayarit (111), Veracruz (108), Chiapas (107), Guanajuato (107), Tamaulipas (103) y Nuevo León (81).

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En la Ciudad de México existen siete casos activos en animales en las alcaldías Tlalpan (4), Milpa Alta (2) y Azcapotzalco (1).

Los casos acumulados en la CDMX suman 35 en 11 alcaldías: Tlalpan (10), Milpa Alta (9), Xochimilco (6), Coyoacán (2), Iztapalapa (2), Álvaro Obregón (1), Azcapotzalco (1), Benito Juárez (1), Gustavo A. Madero (1), Miguel Hidalgo (1) y Tláhuac (1).

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Los bovinos son los animales más atacados desde que regresó el Gusano Barrenador del Ganado a México en noviembre de 2024, con 21 mil 363 casos, seguidos por los perros, con siete mil 979 casos, y, en tercer lugar, los cerdos, con dos mil 338.

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Los casos en especies silvestres bajo cuidado profesional y en vida libre suman 25, con dos casos activos en Coahuila y Puebla.

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Entre los ejemplares detectados en su momento con Gusano Barrenador del Ganado se encuentran una aguililla caminera, un búfalo de agua, una paloma común, un ciervo rojo, un mono saraguato (muerto), un venado cola blanca, un tapir, un buey tártaro y un oso negro.