Detienen a dos por homicidio de joven cuyo cuerpo fue encontrado en un tambo, en Nuevo León

Por el homicidio de un joven cuyo cuerpo fue localizado al interior de un tambo les fue ejecutada orden de aprehensión a dos hombres en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que Rodrigo “N” y Jorge “N”, de 19 y 24 años, respectivamente fueron detenidos por el delito de homicidio calificado en contra de un joven que contaba con reporte de búsqueda y cuyo cuerpo fue localizado al interior de un tambo.

La Fiscalía Especializada en Homicidios con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) documentó la presunta participación de ambos en la muerte violenta de Alexis Aldair, de 18 años.

El cuerpo del joven, que contaba con reporte de búsqueda, fue localizado tras un cateo ejecutado el 21 de agosto. El cadáver estaba al interior de un tambo en una vivienda de la colonia Valle de San Blas en el ayuntamiento de García.

Las investigaciones sobre los hechos revelaron que el 26 de julio de 2026, la víctima acudió a un domicilio en donde estaban los dos jóvenes, ahora detenidos, con quienes comenzó a discutir y en algún momento lo habrían sometido y golpeado con un objeto contundente.

Posteriormente, lo habrían estrangulado y depositado su cuerpo al interior de un tambo en el que fue localizado.