Alzheimer, una carrera contra el tiempo

La demencia es una de las enfermedades más comunes, de acuerdo con el Alzheimer Disease International; 55 millones de personas en todo el mundo padecen de esta enfermedad y cada año se agregan al menos 10 millones de casos nuevos.

En el caso de México se estima que 1 de cada 20 adultos mayores tiene algún tipo de demencia.

En este capítulo de Health Café, la host Juana Ramírez, habló sobre la importancia de detectar a tiempo el Alzheimer, y lo fundamental que es estar informados sobre esta enfermedad.

Para hablar del tema estuvo presente, Santiago Posada, Vicepresidente de Asuntos Médicos para Lilly LATAM, quien habló sobre la relevancia de entender esta enfermedad.

“El Alzheimer no es una demencia, sino una enfermedad neurológica que tiene un impacto negativo a nivel cognitivo que tiene un impacto en la funcionalidad, la autonomía y en la independencia no sólo del individuo, sino de todo su entorno”, expuso.

Posada dijo que estas pérdidas relevantes de memoria pueden empezar 20 años antes de presentar manifestaciones, pues ya se pueden originar cambios estructurales.

¿Cuáles son los principales síntomas del Alzheimer?

Santiago comentó que el Alzheimer es una patología común en personas mayores de 65 años, sin embargo, es clave poner atención a cualquier sintomatología extraña.

"Los síntomas más comunes pueden ser: olvidar palabras sencillas, sensación de pérdida en lugares conocidos, confusión con fechas o lugares; o en su caso, manifestaciones más complicadas en donde no se reconoce a los seres queridos”, explicó el especialista.

No obstante, los avances en la investigación del Alzheimer son cada vez más significativos. Aunque aún no es posible hablar de una prevención total, sí se ha demostrado que la adopción de hábitos saludables puede ayudar a reducir el riesgo, al prevenir enfermedades asociadas como la hipertensión, el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad.

Apoyo y empatía para los enfermos y cuidadores

En esta conversación también se habló de priorizar la empatía tanto en pacientes como para las personas que los cuidan.

“El 85% del impacto de esta enfermedad es absorbido por los hogares de los que tienen a una persona con este padecimiento. 7 de cada 10 personas que padecen esta enfermedad son cuidados por un familiar cercano”, enfatizó Posada.

De igual forma se recalcó la importancia de cuidar la salud mental, pues es una enfermedad que necesita comprensión, empatía, acción y visibilidad no sólo al paciente, sino también al cuidador.

Por ello, es fundamental estar atentos a cualquier síntoma para detectar la enfermedad de manera oportuna. Con este objetivo se creó la campaña “El tiempo que perdemos lo gana el Alzheimer”.

“No hay que normalizar los pequeños olvidos, hay que consultar al médico para descartar o hacer un diagnóstico temprano” finalizó Santiago.

