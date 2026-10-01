Extraditan a Texas a pareja mexicana acusada de traficar a menores migrantes

El gobierno de México extraditó a Texas a una pareja de mexicanos acusada de tráfico de migrantes menores de edad, a quienes ocasionalmente daban gomitas con compuesto psicoactivo de mariguana.

Susana y Daniel Guadián, residentes de Ciudad Juárez y ambos de 51 años de edad, fueron entregados a autoridades federales en Texas con base en una acusación de septiembre del año pasado.

Los Guadián “están acusados de contrabandear niños a través de la frontera. Se les acusa de arriesgar la seguridad de los niños al darles gomitas con THC para sedarlos mientras los contrabandeaban de México a Estados Unidos para evitar que los niños respondieran preguntas de agentes del orden fronterizos”, dijo el fiscal general adjunto, Tysen Duva.

Un gran jurado formuló contra la pareja cargos de tráfico de migrantes para obtener ganancias financieras, tráfico de menores y uso de droga para sedar e intoxicar a los menores al cruzar la frontera.

Ambos están acusados de formar parte de una organización que durante la mayor parte de 2024 pasó a menores de entre cinco y 13 años de edad de Ciudad Juárez a El Paso.

El grupo reclutaba conductores a los que les entregaban documentos ajenos con los que aseguraban a los inspectores en las garitas que eran sus hijos, a cambio de pagos en dólares. En El Paso, los menores eran entregados a otros conductores que los llevarían por cuotas de 900 dólares a quienes los esperaban en Estados Unidos.

Las autoridades comenzaron a sospechar cuando uno de los menores que contrabandeaban drogados se puso grave al cruzar la frontera. Lo llevaron de urgencia a un hospital y el personal determinó que estaba intoxicado con THC, el compuesto psicoactivo de la mariguana.

Los nombres de Susana y Daniel Guadián surgieron durante los procesos judiciales de los coacusados Manuel Valenzuela, sentenciado en julio a cinco años de cárcel, y Dianne Guadián, quien se declaró culpable en julio y espera sentencia.