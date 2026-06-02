Alumno lleva navaja a primaria para defenderse de dos compañeros que lo atacan sexualmente

Con la intención de defenderse de dos de sus compañeros que lo amenazaron con volver a abusarlo sexualmente, un estudiante de la primaria Nicolás Flores, de la común de El Susto, municipio de Singuilucan, Hidalgo, ingresó con una navaja al plantel.

Esto fue confirmado por autoridades del plantel quienes se reunieron con padres de familia a quienes informaron que los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo.

De acuerdo con la directora plantel, Blanca Coral Ramírez Herbert, tuvieron conocimiento de que el menor llevaba una navaja por testimonio de uno de sus compañeros, motivo por el cual citaron a la madre de familia y junto a ella inspeccionaron la mochila del menor, localizando el arma blanca.

Al cuestionar al menor del por qué motivo llevó la navaja, éste narró entre lágrimas que un día antes dos alumnos de sexto abusaron de él y lo amenazaron que al otro día lo violarían.

Según la directora, procedieron a revisar los videos de las cámaras de seguridad del plantel y constataron que la versión del menor era cierta por lo cual se tomaron diversos acuerdos para que la situación o vuelva a ocurrir.

Sin embargo, la madre del menor y padres de familia pidieron la expulsión de los dos menores, así como la destitución de la directora y la maestra del sexto grado al considerar que están encubriendo a los menores.

Este martes, a través de una circular, la directora se retracta y afirmó que las cámaras de seguridad del plantel no muestran agresión sexual y además ordenó la suspensión de actividades ilícitas presenciales al considerar que, derivado de la molestia de los papás, no hay garantías de seguridad para los menores.

Vinculan a maestro acusado de abusar de dos alumnas

Por otra parte, en Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó sobre la vinculación a proceso de un hombre de 64 años de edad, identificado como Amador "N", por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y acoso sexual cometidos en contra de dos menores de edad en el municipio de Apodaca.

Tras la presentación de los datos de prueba, la autoridad judicial determinó la medida de prisión preventiva para el investigado.

La captura del imputado fue realizada por detectives de la Agencia de Investigaciones Criminales (AEI) el pasado 25 de mayo de 2026 en la vía pública de la colonia Paseo Las Flores, en la citada demarcación.

El arresto se efectuó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control, derivado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

El docente atacó a sus alumnas

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía Región Norte, los hechos bajo investigación ocurrieron en el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2025 y abril de 2026.

El sitio de los acontecimientos corresponde a una escuela primaria situada en la colonia Monte Albán, dentro del municipio de Apodaca.

Las indagatorias ministeriales señalan que el imputado ejercía funciones como maestro dentro del plantel educativo. Los reportes oficiales indican que, aprovechando su posición laboral y al encontrarse al interior de un salón de clases, el docente realizó conductas de índole sexual hacia dos alumnas, ambas de 9 años de edad y cuya identidad permanece bajo resguardo legal.

La autoridad investigadora determinó que las acciones se efectuaron sin el consentimiento de las afectadas, originando afectaciones de tipo psicológico y conductual en las víctimas.