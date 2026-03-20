Alumno lleva arma falsa a la escuela y desata operativo policial en Tamaulipas

Una movilización policial se registró el viernes en la Escuela Secundaria General Número Siete de Ciudad Victoria en Tamaulipas, luego de que estudiantes reportaran a un compañero portando un arma de color negro en el interior del plantel y que resultó ser una réplica, pero qué causó temor entre los estudiantado.

Agentes de la Unidad General de Investigación y de la Guardia Estatal acudieron de inmediato al llamado de emergencia realizado por los alumnos, quienes alertaron sobre la presencia del objeto que, por sus características, generó temor entre sus compañeros.

Tras realizar las revisiones correspondientes en el plantel ubicado en la calle Felipe Ángeles y General Francisco Villa, en la colonia Adolfo López Mateos, los oficiales lograron asegurar una réplica de plástico de color azul que portaba un menor de edad.

En un primer momento, tanto la Unidad General de Investigación como la Guardia Estatal negaron haber encontrado algún objeto, pero horas más tarde la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el aseguramiento del juguete y precisó que el juguete fue puesto a disposición de las autoridades de menores.

Alerta para padres de familia

Extraoficialmente se informó que las autoridades recomendaron al director del plantel notificar a los padres del menor involucrado, con el objetivo de hacer conciencia sobre el riesgo que implica que los niños lleven a la escuela juguetes que imitan armas de fuego.

El hecho desató también la preocupación de padres de familia que se apostaron en las afueras de la secundaria, donde manifestaron que estos incidentes generan miedo entre los estudiantes y afectan el ambiente escolar.

Las clases continuaron hasta el término del horario.

Alumno lleva pistola de plástico a escuela en NL

El caso de este viernes se suma al de hace unos días reportado en una escuela del municipio de Juárez, en Nuevo León, donde un alumno también llevó un arma de plástico que desató un operativo policial.

El personal de la escuela primaria "Benito Juárez", ubicada en la colonia Fomerrey, tuvieron conocimiento de que un alumno portaba un arma, por lo que aplicó un operativo de seguridad y reportaron el hecho a las autoridades.

Tras llegar al lugar, los policías que atendieron al reporte ubicaron al estudiante de 10 año que portaba el arma y confirmaron que se trataba de una réplica de plástico

RLO