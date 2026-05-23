Alfonso Durazo entrega obra en Vicam como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui

Como parte de las acciones para avanzar en el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, que contempla inversiones superiores a 18 mil 356 millones de pesos en obras de agua, territorio, educación y bienestar social, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encabezó en Vícam Pueblo una jornada de trabajo junto con autoridades federales y tradicionales originarias.

Acompañado del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, Durazo Montaño destacó que los recursos destinados en coordinación con el Gobierno federal forman parte de un proceso integral de reparación histórica para las comunidades indígenas de Sonora.

Entre los avances mencionó la restitución de más de 45 mil hectáreas al pueblo yaqui, incluido el quinto decreto relacionado con 239 hectáreas del Rancho La Matanza, en Bahía de Lobos.

“Aún y cuando los planes de justicia son de carácter federal, reitero ante las autoridades de la nación Yaqui el compromiso del gobierno del estado de continuar sumando nuestro esfuerzo, sin regateo alguno”, afirmó el mandatario estatal.

Durante el encuentro con representantes originarios también se abordaron proyectos estratégicos vinculados con el acceso al agua, como el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018, considerados parte central del Plan de Justicia para fortalecer el desarrollo de las comunidades yaqui.

Inauguran sede del Instituto Federal de la Defensoría Pública

Como parte de la jornada, Alfonso Durazo inauguró una sede del Instituto Federal de Defensoría Pública, espacio que brindará asesoría jurídica intercultural a comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad.

El nuevo módulo permitirá ampliar los servicios jurídicos especializados para pueblos originarios y fortalecer la vinculación institucional, acotó el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

“Nuestra defensoría pública es una defensoría profesional de calidad, que no le pide nada a un despacho privado. Les pido que se acerquen a la defensoría”, expresó Aguilar Ortiz.

Las actividades incluyeron además presentaciones culturales del Mariachi de la Universidad del Pueblo Yaqui y de las danzas tradicionales del Venado y Pajkola, expresiones representativas de la identidad del pueblo yoeme.

En la jornada participaron también funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Sedatu, Conagua y representantes tradicionales yaquis, quienes reiteraron el compromiso de mantener acciones de justicia social y reconocimiento a los pueblos originarios.