Alumna de secundaria en Nuevo León agrede a compañero con un pico

Un estudiante de la secundaria número 37 en Monterrey, Nuevo León, resultó herido luego de ser agredido por una alumna de esta misma institución.

Los hechos tuvieron lugar poco antes del mediodía de este miércoles en el interior de la secundaria ubicada sobre la avenida Camino Real y Hermanos Flores Magón, esto en la colonia Croc, al norte del municipio de Monterrey.

De acuerdo con ABC Noticias, la alumna agredió a su compañero haciendo uso de un pico, una herramienta utilizada en actividades de jardinería y/o albañilería con la que se facilita trozar o remover diversos materiales como la tierra y/o piedras.

Versiones apuntan a que la agresión se dio cuando los alumnos de este platel sembraban un árbol, fue en ese momento cuando una alumna comenzó a agredir a su compañera aprovechando que él se encontraba agachado.

El adolescente fue llevado de emergencia al Hospital Materno Infantil, en Guadalupe, donde permanece hospitalizado a causa de sus heridas.

Mientras que se desconoce si la agresora fue retenida para investigación o no.

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JCS