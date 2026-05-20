Buscan a mujer desaparecida en Puebla tras someterse a procedimiento estético

La desaparición de una mujer tras someterse a un procedimiento estético mantiene en alerta a las autoridades y a una familia que vive horas de angustia.

La búsqueda de Blanca Adriana Vázquez Montiel avanza contra reloj y, mientras pasan los días, crece el temor de que haya perdido la vida.

Como parte de las primeras indagatorias, el vehículo Mini Cooper en el que la víctima habría sido trasladada fue localizado en una vivienda del fraccionamiento El Pilar, en el municipio de San Pedro Cholula.

Su esposo y familiares han emprendido por su cuenta la búsqueda de Blanca Vázquez, sin respuestas, sin certeza y con el miedo creciendo cada hora.

Su esposo, Florencio José Ramos, manifestó la impotencia que embarga a los seres queridos ante las limitaciones de su intervención.

La clínica se promocionaba en redes como un centro de bajo costo. Roxy Zavala

"Estamos organizándonos como nosotros podemos con brigadas y todo pero pues no podemos intervenir en una situación legal. Solamente en lo que podemos hacer aquí humanamente”, lamentó.

Florencio señaló que su esposa no conocía a la supuesta doctora, de nombre Diana P., y que sólo había acudido a una consulta de valoración luego de haber encontrado una promoción en redes sociales para un procedimiento estético de baja invasión.

"Solamente por la promoción que dijo que estaba en 14 mil pesos el tratamiento y que, pues no era, no, era muy sencillo. Entonces le entró yo creo que la curiosidad de ir y por eso la acompañé al lugar. Según lo que ella me comentó, dijo que iba a preguntar y que si la convencían, pues sí se lo hacían, no me dijo si en ese momento o con posterioridad”, relató.

A este panorama se suma un dato alarmante: Florencio señaló que los cuerpos de emergencia le informaron que, previamente, habían recibido una llamada de ese mismo lugar para pedir apoyo por una persona que estaba convulsionando; sin embargo, al llegar al sitio, nadie les abrió la puerta.

El penthouse habilitado como clínica

Por ahora, el departamento donde presuntamente ocurrió el incidente permanece asegurado.

Arturo, dueño del edificio, aseguró que Diana P. le rentaba el penthouse exclusivamente como vivienda y clínica de belleza, mas no como una sala para cirugías o procedimientos estéticos de mayor riesgo.

El departamento donde presuntamente ocurrió el incidente permanece asegurado. Roxy Zavala

"Nunca dijo ella que era clínica o algo así, …era como nada más de belleza o algo así. Me dice ‘yo soy especialista en belleza’ y después ya me dijo que era doctora, pero no le pedí su cédula, no me interesó. Yo se lo renté como penthouse, como depa. Ya no pude entrar, una vez quise entrar para ver que cambios había hecho, pero ya no”, aseguró.

Arturo aseguró que la mujer llevaba aproximadamente tres meses rentando el inmueble y que hasta ahora no habían tenido problemas. En ese sitio, la supuesta especialista vivía junto con su hijo de 20 años; hoy, los dos están desaparecidos, una situación que complica aún más las investigaciones de las autoridades de la Fiscalía.

Mientras una familia sigue esperando una respuesta, la desesperación aumenta ante el vacío de información oficial. Florencio José Ramos externó el doloroso momento que atraviesan:

"Queremos información real, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho porque estamos muy consternados. Yo siento una impotencia de no poder hacer más. Es una situación desesperante, no sé cómo expresarlo, pero sí es algo muy consternarte que nunca se lo desearía a nadie, no sabemos nada, no tenemos información, quisiéramos encontrarla de alguna u otra manera."

Ante la falta de certezas, los familiares señalaron que, de no tener respuestas prontas, realizarán bloqueos carreteros hasta dar con el paradero de Blanca Vázquez.

Por lo pronto, células de ciudadanos se han desplegado por el terreno para buscar indicios.

Un video muestra el momento en el que supuestamente la víctima fue subida a un auto. Roxy Zavala

"Estamos organizando brigadas de búsqueda. Como se puede dar cuenta, a mis espaldas hay personas que nos están apoyando y por otras rutas fueron personas más a buscar a cenotes baldíos, en algún lugar donde pudieran haber dejado", apuntó Florencio.

Finalmente, la madre de la víctima, la señora Bárbara Montiel, lanzó un llamado de auxilio exigiendo la devolución de su hija:

"Buscarla, buscarla hasta que la encuentre porque es un infierno el que estoy viviendo como mamá, por favor que esa doctora que se la llevó que me la regrese."