Con arterapia quitan estrés a alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Mediante un modelo pionero que combina un proceso de meditación guiada y música de arpa terapéutica alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) logran el manejo del estrés.

La iniciativa forma parte de un programa gratuito de 12 sesiones desarrollado especialmente para los estudiantes por las docentes Alma Elena Gutiérrez Leyton y Verónica Alcocer.

Tras la pandemia detectamos muchas situaciones que habían afectado al ánimo, a la psiquis, a la paz mental”, dijo Gutiérrez Leyton acerca de cómo surgió el proyecto.

Mencionó que durante la misma pandemia se certificó como músico terapeuta y cuando se dio cuenta cómo estaban los muchachos propuso al director una intervención.

Indicó que en un principio se arrancó con sesiones de 150 estudiantes, pero no se hacían de manera sistematizada como ahora.

Señaló que el arpa tiene poderes terapéuticos que no tienen otros instrumentos.

El arpa tiene posibilidades increíbles, además de por los rangos de cuerdas que tiene, esas vibraciones ayudan a que los estudiantes entren en estados profundos de relajación y que se transforme su estado de conciencia”, explicó.

Alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en una sesión de arterapia Foto: Aracely Garza

Añadió que de esa manera pueden llegar a un “mindfulnes” que es estar en el aquí y el ahora.

Todos vivimos acelerados o angustiados por problemas económicos, por estrés. Esto es como un break, como bajar el switch, y esta meditación les ha ayudado a dormir mejor, a estar más tranquilos, a estar en paz y eso necesariamente va a impactar en su beneficio académico”, sostuvo.

El programa ya de manera formal se implementó este semestre con 12 sesiones seguidas.

Alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en una sesión de arterapia Foto: Aracely Garza

La maestra Alcocer realiza la meditación guiada y Gutiérrez Leyton tiene a su cargo la arpaterapia.

Les damos esas sesiones y para que ellos también se motivaran recibieron el beneficio de dos AFI (Actividades de Formación Integral) que ahora los estudiantes necesitan para graduarse un determinado número. Entonces se les otorgó ese beneficio a los que cumplían con el programa de las 12 sesiones”, puntualizó.

Con el apoyo, los estudiantes han mejorado en problemas como ansiedad, presión escolar, miedo escénico, agotamiento y el estrés cotidiano.

¿El síndrome de burnout es lo mismo que el estrés?

Por Europa Press

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la principal diferencia entre el 'burnout' y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo, mientras que el 'burnout' sí lo es, lo que lo convierte en un problema de mayor gravedad.

Es evidente que todo el mundo ha sufrido alguna vez un poco de estrés, pero una vez que este estrés empieza a transformarse en 'burnout', entonces acaba siendo algo mucho más problemático", destacó Morales.

¿Cómo identificar síndrome de burnout?

En concreto, el 'burnout' se considera un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por un estrés crónico y prolongado en el tiempo, concretamente en el ámbito laboral.

Se trata de sentir cansancio o fatiga, falta de energía, bajo rendimiento, despersonalización y, por ende, sensación de fracaso y frustración. Esto afecta negativamente en la salud física y mental de la persona provocando, en muchos casos, un efecto pernicioso para la salud", indicó la especialista.

Otra de las diferencias es que cuando se trata de estrés, la persona se implica demasiado, pero cuando es 'burnout' hay menos o ninguna implicación. Con estrés las emociones se sufren con mayor intensidad que cuando sucede el desgaste profesional. El estrés provoca hiperactividad, frente al 'burnout', que provoca un sentimiento de abandono.

La psicóloga aclara que "el 'burnout' no puede activarse sin haber experimentado primero cierto grado de estrés, pero, por el contrario, el estrés puede manifestarse perfectamente sin derivar forzosamente en 'burnout'".

Según Morales, para mantener el bienestar físico y emocional es fundamental adoptar hábitos saludables que incluyan la práctica regular de ejercicio, una alimentación equilibrada y momentos de conexión con el presente a través de la relajación, la meditación o el 'mindfulness'.

También es importante dedicar tiempo al ocio, la naturaleza y los 'hobbies', fortalecer los lazos con familiares y amigos, y evitar la sobrecarga laboral mediante una buena organización y límites claros entre trabajo y descanso.

Además, la experta señala que favorecer la desconexión digital contribuye a un mejor descanso y equilibrio, mientras que buscar un propósito vital proporciona motivación, satisfacción y sentido a nuestras acciones, ayudándonos a alcanzar la autorrealización y la felicidad.

El desgaste profesional se manifiesta de diferentes maneras, entre las que destaca la ansiedad -en ocasiones en forma de ataques de pánico- la hiperemotividad, la depresión, la irritabilidad, la pérdida del apetito o la disminución de la libido.

En los cuadros más prolongados, puede aparecer apatía, desgana, abulia o signos de despersonalización. Otros síntomas asociados con el 'burnout' puede ser la sudoración excesiva, la caída del cabello, la tensión mandibular, el dolor en músculos y articulaciones, los cambios en el peso corporal, los problemas digestivos o la dificultad para conciliar el sueño.

jcp