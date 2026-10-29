Alfonso Durazo niega nepotismo en Morena y respalda a la familia Taddei

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, refrendó su aval a la familia Taddei, al afirmar que los cargos públicos que ocupan sus integrantes en gobiernos de Morena y organismos públicos autónomos son por méritos propios, sin nepotismo. Además, afirmó que no existe un “clan Taddei”, pero dijo que, si existiera, él sería el autor intelectual.

El mandatario sonorense, quien también es presidente del Consejo Político de Morena, defendió uno a uno a todos los miembros de la familia Taddei, comenzando por señalar que conoció a la expresidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala, en 2021. Dijo que el hijo de esta, Luis Rogelio Piñeda Taddei, es y seguirá siendo su secretario particular, no por una recomendación de su madre, sino porque se ganó el puesto con resultados desde que ocupó la Consejería Jurídica del estado.

“No hay vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei y, si lo hay, de alguna manera soy autor intelectual involuntario de esos espacios, que desde mi punto de vista son más que merecidos, y que en algún momento de mi vida, por la responsabilidad política que tenía como presidente de Morena, tuve la oportunidad de proponer”, aseguró el gobernador Alfonso Durazo.

El mandatario morenista dijo que Luis Rogelio Piñeda no llegó a su gobierno por una recomendación de Guadalupe Taddei: “Yo no le pregunté y ella no me lo recomendó”. Afirmó que llevaba tiempo buscando a un joven con conocimiento y experiencia, y que lo encontró en el Congreso de Sonora, trabajando en diversas iniciativas.

El gobernador Durazo recordó que el primer miembro de la familia Taddei que conoció fue Jorge Taddei, primo de Guadalupe. Este tiene dos hijos: Celeste, quien fue diputada local por Morena, y Pablo Daniel Taddei Arriola, quien actualmente es el director de LitioMX, la empresa paraestatal que creó el expresidente López Obrador para la nacionalización del litio.

El mandatario dijo que, en 2018, el expresidente López Obrador designó a una persona para ocupar la Secretaría del Bienestar en Sonora y que él intervino para recomendarle que considerara para ese cargo a Jorge Taddei, quien fue el superdelegado durante todo el sexenio pasado.

El mandatario se refirió a la familia Taddei como gente que ha formado parte de la lucha social de la izquierda histórica del país, razón por la que, dijo, le genera mucho respeto.

Respecto al caso de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), quien enfrenta señalamientos e investigaciones por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y uso indebido de funciones, el gobernador dijo que no emitiría juicios anticipados, pero que respeta mucho la decisión de la sonorense de separarse del cargo para permitir que avance la investigación en su contra.

“No voy a prejuzgar, voy a esperar los resultados de las investigaciones de las autoridades competentes, como debe de ser, para opinar con fundamento respecto al desempeño”, dijo el gobernador.

Alfonso Durazo dijo que, en ocasiones, los medios de comunicación son incisivos y agresivos, por lo que no comparte la cobertura que han realizado del caso Taddei.