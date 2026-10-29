Consolidación bilateral: Pedro Haces reconoce liderazgo de Sheinbaum y Carney en Canadá

El diputado federal Pedro Haces Barba, presidente del Grupo de Amistad México–Canadá de la Cámara de Diputados, encabezó una delegación plural de legisladores en Ottawa para fortalecer la cooperación política, económica y legislativa con el parlamento canadiense. La visita se dio en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ante el contexto de tensiones comerciales internacionales.

Durante la jornada de trabajo, Haces reconoció la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del primer ministro canadiense Mark Carney para encauzar una nueva etapa en la relación bilateral. Destacó como bases de esta agenda la Asociación Estratégica Integral México–Canadá y el Plan de Acción 2025–2028.

Puntos clave de la agenda parlamentaria

Reuniones de alto nivel: En los encuentros participaron más de 60 legisladores de ambos países. Entre la representación canadiense estuvieron Ahmed Hussen (Comité de Asuntos Exteriores), Julie Dzerowicz y el senador Peter Boehm (copresidentes del Grupo de Amistad), y Patricia Lattanzio (ParlAmericas).

Delegación mexicana: Estuvo integrada por Pedro Haces Barba y Adrián González Naveda, junto con las y los diputados Giselle Yunueen Arellano Ávila, Óscar Bautista Villegas, Maiella Gómez Maldonado, Santiago González Soto, Santy Montemayor Castillo, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Luz María Rodríguez Pérez, Maribel Solache González y Emilio Manzanilla Téllez.

Cifras económicas: Se resaltó que el comercio bilateral de mercancías alcanzó cerca de 62 mil 400 millones de dólares canadienses en 2025, respaldado por la trayectoria comercial iniciada en 1994 con el TLCAN y continuada con el T-MEC desde 2020.

Temas de trabajo: Las mesas abordaron la revisión del T-MEC, relaciones con Estados Unidos, movilidad laboral, derechos de los trabajadores y capacitación ante el impacto de la automatización y la inteligencia artificial.

Propuestas presentadas ante el Senado canadiense

Encuentro parlamentario anual México–Canadá: Alternar sedes entre Ottawa y la Ciudad de México para dar seguimiento continuo a la agenda económica, comercial y de cooperación.

Agenda conjunta para jóvenes: Fomentar el intercambio entre universidades, centros de investigación y sectores productivos de ambos países.

Haces enfatizó que la diplomacia parlamentaria busca garantizar la continuidad de los acuerdos institucionales más allá de las coyunturas políticas, subrayando que la relación bilateral entre México y Canadá posee un valor propio en la región.