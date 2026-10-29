Cuauhtémoc Cárdenas, legado de amistad con España: embajador Juan Duarte

Para el embajador español, Juan Duarte Cuadrado, la relación entre México y España no se entendería sin el lazo de amistad del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río y su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Con esas palabras el diplomático recordó el legado que deja uno de los referentes de la izquierda mexicana y de los precursores de la transición democrática.

“No se entiende la relación bilateral de estos últimos 40 años, 50 años sin la figura del presidente Cárdenas y el ingeniero, pues siendo su hijo, era un gran amigo del país.

“Yo además tuve la ocasión de poder codidir con él en varias ocasiones, era un hombre de una inteligencia increíble y deja un legado impresionante en este país de democracia, de libertad y bueno, pues muy apenados y hubo mucho cariño hacia la familia también”.

Entrevistado a su salida del Panteón Francés luego de despedirse de quien fuera tres veces candidato presidencial, gobernador de su natal Michoacán y jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, el embajador español recordó que hace apenas dos años celebraron con el ingeniero Cárdenas los 85 años del exilio español.