Cuauhtémoc Cárdenas, legado de amistad con España: embajador Juan Duarte
El embajador español recordó que apenas en 2024 celebraron con el ingeniero los 85 años del exilio español.
Para el embajador español, Juan Duarte Cuadrado, la relación entre México y España no se entendería sin el lazo de amistad del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río y su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Con esas palabras el diplomático recordó el legado que deja uno de los referentes de la izquierda mexicana y de los precursores de la transición democrática.
“No se entiende la relación bilateral de estos últimos 40 años, 50 años sin la figura del presidente Cárdenas y el ingeniero, pues siendo su hijo, era un gran amigo del país.
“Yo además tuve la ocasión de poder codidir con él en varias ocasiones, era un hombre de una inteligencia increíble y deja un legado impresionante en este país de democracia, de libertad y bueno, pues muy apenados y hubo mucho cariño hacia la familia también”.
Entrevistado a su salida del Panteón Francés luego de despedirse de quien fuera tres veces candidato presidencial, gobernador de su natal Michoacán y jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, el embajador español recordó que hace apenas dos años celebraron con el ingeniero Cárdenas los 85 años del exilio español.