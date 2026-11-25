El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Protección Civil (CEPC), alertó que durante los próximos días hay pronóstico oficial de temperaturas por debajo de los cero grados Celsius en algunas regiones serranas de la entidad, principalmente durante las noches y madrugadas, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas bajo cero se presentarían principalmente en la región de Yécora y en los alrededores.

Se espera, además, un ambiente de frío a muy frío en municipios de la región norte, noreste y oriente de Sonora, donde se podrían registrar heladas en zonas de mayor elevación, mientras que en las zonas central y sur del estado se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 31 grados, con cielos despejados, baja probabilidad de lluvias y temperaturas más cálidas durante las tardes.

Será así que en esas zonas habrá sensación de ligero calor por el día y las tardes, generando un marcado contraste térmico entre el día y la noche. También se esperan rachas de viento que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en algunas zonas de la entidad.

Bajas temperaturas pintan de blanco las calles de Sonora Foto: Daniel Sánchez Dorame

Ante estas condiciones, Protección Civil Sonora recomienda a la población:

Abrigarse adecuadamente, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día

Proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias ante las bajas temperaturas

Evitar cambios bruscos de temperatura y mantener especial cuidado con personas en situación vulnerable

Extremar precauciones al transitar por carreteras de la sierra ante posibles heladas y condiciones de frío intenso

Mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas. Ante cualquier emergencia, llamar al 9-1-1.

Bajas temperaturas pintan de blanco las calles de Sonora Foto: Daniel Sánchez Dorame

Rachas de viento de hasta 60 km/h

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la aproximación de una vaguada polar al noroeste y occidente de México, junto con la corriente en chorro polar, ocasionarán este descenso de temperatura en la región, así como rachas de viento de hasta 60 km/h en Sonora, la península de Baja California y Chihuahua, además de lluvias en estados cercanos como Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Asimismo, el organismo detalló que una masa de aire ártico mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país durante las próximas horas.