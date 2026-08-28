Fortalece Gobierno de México la Estrategia Nacional de Búsqueda con 10 acciones prioritarias

Mediante una serie de acciones coordinadas, la Plataforma Única de Identidad ha detectado 40 mil 628 coincidencias en registros de personas reportadas como desaparecidas que registran actividad posterior a su reporte, logrando la localización de 6 mil 939 de ellas desde la reforma legal de julio de 2025.

A estos datos se suman 3 mil 39 localizaciones concretadas en los últimos dos meses mediante búsquedas generalizadas, así como 2 mil 572 hallazgos concretados en los últimos seis meses por la Alerta Nacional, mayoritariamente en las primeras 48 horas tras la denuncia. Por su parte, las brigadas territoriales sumaron mil 75 localizaciones con vida, de las cuales el 86 por ciento correspondió a ausencias voluntarias.

En este contexto, el Gobierno de México anunció el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas a través de 10 acciones prioritarias destinadas a ampliar la capacidad institucional y acelerar los procesos de identificación.

Las medidas incluyen la incorporación de un grupo multidisciplinario de expertos en inteligencia artificial, matemáticas y análisis de datos, capacitados para auditar las bases del Registro Nacional y sugerir adecuaciones normativas. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Búsqueda incrementó su fuerza operativa a más de 400 especialistas forenses y jurídicos respaldados por tecnología como drones y georradares.

Durante la presentación del informe desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), módulo operado por la SEGOB, CNB, FGR, SSPC y Guardia Nacional las 24 horas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que “el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos”.

Por su parte, el subsecretario Arturo Medina explicó la estrategia que se articula en 10 acciones:

1. Garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos con el acompañamiento de 10 expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones.

2. Lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación.

3. Informar los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

4. Informar los avances de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

5. Reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas.

6. Implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la FGR, para abatir el rezago forense.

7. Prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales.

8. Ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado.

9. Mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos.

10. Llevar la estrategia al territorio, mediante jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas.

Finalmente, el subsecretario Arturo Medina, llamó a los estados a replicar los puestos de mando locales y advirtió que “ninguna alerta se quede sin atención, ya que cada minuto cuenta”.

El plan prevé la intensificación de rastreos en hospitales y penales, la aplicación del Plan Nacional de Identificación Humana y el inicio de giras estatales para cotejar carpetas de investigación y perfiles genéticos directamente con colectivos de familiares, con quienes ya se registran 13 mil 300 atenciones previas.