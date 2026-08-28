GN y Ejército Mexicano junto con Marina, SSPC, FGR y Policía Estatal Preventiva detuvieron a 12 personas y aseguraron armamento en Sinaloa
Más de 125 mil kilos de marihuana han sido decomisados en la presente administración
En operativos realizados en Sinaloa, del 20 al 26 de agosto, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, detuvieron a 12 personas, localizaron e inhabilitaron un campamento.
Las Comandancias de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar informaron que las acciones aseguraron un inmueble, 35 armas de fuego (34 largas y 1 corta), 7 mil 549 cartuchos, 200 cargadores, 12 granadas, mil 346 kilogramos de marihuana, un millón 720 mil pesos, cinco vehículos y equipo táctico diverso.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el 21 de agosto, en el municipio de Mazatlán, personal de la Guardia Nacional, localizó a dos menores de edad, quienes contaban con ficha de búsqueda por encontrarse desaparecidos.
Los días 21, 22, 25 y 26 del mes en curso, las fuerzas federales, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, revisaron módulos del Centro Penitenciario “Aguaruto”, en Culiacán, donde aseguraron 20 objetos punzocortantes, 6 dosis de metanfetamina, 3 pipas, 35 cargadores para celular, 23 teléfonos celulares, 7 memorias USB, 1 cable HDMI, 11 chips de telefonía móvil, 14 cables USB, 1 banda ancha para internet y 1 módem.
Con estos resultados, en lo que va de la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado la detención de 51 mil 997 personas y el aseguramiento de 25 mil 941 armas de fuego, 4 millones 631 mil 086 cartuchos, 116 mil 685 cargadores, 125 mil 998 kilogramos de marihuana, 48 mil 051 vehículos y mil 226 granadas lo que debilita las estructuras criminales, refiere el documento oficial.