GN y Ejército Mexicano junto con Marina, SSPC, FGR y Policía Estatal Preventiva detuvieron a 12 personas y aseguraron armamento en Sinaloa

En operativos realizados en Sinaloa, del 20 al 26 de agosto, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, detuvieron a 12 personas, localizaron e inhabilitaron un campamento.

Las Comandancias de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar informaron que las acciones aseguraron un inmueble, 35 armas de fuego (34 largas y 1 corta), 7 mil 549 cartuchos, 200 cargadores, 12 granadas, mil 346 kilogramos de marihuana, un millón 720 mil pesos, cinco vehículos y equipo táctico diverso.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el 21 de agosto, en el municipio de Mazatlán, personal de la Guardia Nacional, localizó a dos menores de edad, quienes contaban con ficha de búsqueda por encontrarse desaparecidos.

Los días 21, 22, 25 y 26 del mes en curso, las fuerzas federales, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, revisaron módulos del Centro Penitenciario “Aguaruto”, en Culiacán, donde aseguraron 20 objetos punzocortantes, 6 dosis de metanfetamina, 3 pipas, 35 cargadores para celular, 23 teléfonos celulares, 7 memorias USB, 1 cable HDMI, 11 chips de telefonía móvil, 14 cables USB, 1 banda ancha para internet y 1 módem.

Con estos resultados, en lo que va de la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado la detención de 51 mil 997 personas y el aseguramiento de 25 mil 941 armas de fuego, 4 millones 631 mil 086 cartuchos, 116 mil 685 cargadores, 125 mil 998 kilogramos de marihuana, 48 mil 051 vehículos y mil 226 granadas lo que debilita las estructuras criminales, refiere el documento oficial.