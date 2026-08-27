Denuncian estancamiento de Alerta de Género por desaparición en Veracruz

La tercera Alerta de Violencia de Género por desaparición de mujeres y niñas en Veracruz permanece estancada, sin resultados públicos y en completa opacidad institucional, pese a que el grupo de expertas designado para investigar el caso concluyó su trabajo hace meses, denunció el colectivo Cihuatlactolli, una de las organizaciones peticionarias del mecanismo.

El repunte de desapariciones femeninas en Veracruz este año, de acuerdo con los últimos reportes del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, señala un registro de más de 216 mujeres ausentes entre enero y junio, un ritmo que supera el promedio histórico y confirma que el fenómeno no solo persiste, sino que se intensifica en los meses de mayor movilidad social.

María de la Cruz Jaimes, integrante del Cihuatlactolli, explicó que la solicitud de alerta no avanzó por voluntad del gobierno estatal, sino por un recurso jurídico que obligó a las autoridades a recibirla. “Primero decían que no hacía falta, que ya estaban en el poder quienes tenían que estar. Finalmente la citaron, pero no porque quisieran, sino porque se metió un recurso para obligarlos”, señaló.

Una vez aceptada, se integró el grupo de expertas encargado de la investigación. Sin embargo, el informe nunca se hizo público. “No sabemos qué pasó, no sabemos la información que recabaron, no sabemos nada”, afirmó. Con el cambio de titular en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, añadió, “desaparecieron todas las alertas”, según le dijeron en entrevista.

Ante la falta de avances, las organizaciones evalúan promover un amparo para obligar al Estado a informar sobre los resultados y definir si la alerta será declarada. “Estamos en espera de ver qué sucede”, dijo.

La activista advirtió que las desapariciones de mujeres y niñas continúan todos los días en Veracruz, también en la región de Orizaba, donde trabaja el colectivo, y señaló que la desaparición de adolescentes es “una constante”.

Pese a que la búsqueda debe ser inmediata, las autoridades siguen pidiendo esperar 72 horas, una práctica que organizaciones y especialistas han denunciado durante años. “Sigue siendo muy tardado, muy tedioso poner una denuncia. Las mujeres tienen que llevar abogado. No hay acceso real a la justicia. Yo creo que ahora estamos peor que antes”, afirmó.

Sobre las causas de las desapariciones, Jaimes explicó que las redes sociales son una vía de captación, pero no la única. También se utilizan ofertas laborales falsas, aprovechando el desempleo y la precariedad económica. “Es una de las formas de enganchar. Otra es por trabajo. Hay mucha necesidad económica”, dijo.

La entrevistada recordó que Veracruz tiene dos alertas de género ya declaradas, pero sin resultados efectivos: una alerta por feminicidio, en la que 11 municipios fueron identificados como focos rojos, entre ellos Orizaba y su región. “Nunca se hizo nada”, señaló.

En el caso de la alerta por agravio comparado, dijo que el resultado es que se permitió la despenalización del aborto, pero no existen programas ni servicios suficientes en salud para garantizar el acceso.