Ayúdanos a encontrar a Zury Joceline, joven con piercing en labio y nariz

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Zury Joceline Miranda Flores, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Zury Joceline desapareció el 19 de agosto de 2026 en la Unidad Habitacional Ejidos Santa Martha, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El reporte fue emitido el 20 de agosto.

La adolescente mide 1.59 metros y entre sus señas particulares tiene un piercing en el labio inferior y otro en la nariz, además de cicatrices de cutting en piernas y brazos.

¿Qué ropa llevaba Zury Joceline?

Al momento de su desaparición, vestía pantalón negro con franjas blancas, blusa negra con líneas blancas y tenis negros con rojo de la marca Nike.

La ficha de búsqueda señala como folio de CDMX el 20260820-013.

¿Dónde fue vista por última vez?

Zury Joceline fue vista por última vez en la Unidad Habitacional Ejidos Santa Martha, en Iztapalapa, donde se reportó su desaparición.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a localizarla que se comunique a los teléfonos 55 5484 0430 y 55 5658 1111, o mediante *Locatel 0311.

También es posible aportar información a través de los canales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas.

Cualquier dato puede ser importante para encontrar a Zury Joceline Miranda Flores. Si la has visto o tienes información sobre su paradero, comunícate con las autoridades y comparte su ficha de búsqueda.