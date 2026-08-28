Sentencian a 50 años de cárcel a hombre por abuso sexual

José Javier “N” deberá pasar más de cinco décadas en prisión luego de que un tribunal de enjuiciamiento de Matamoros, Tamaulipas, lo declarara responsable de delitos sexuales cometidos contra un menor de edad.

La sentencia establece una pena acumulada de 50 años y seis días de prisión, derivada de dos hechos ocurridos en julio de 2023 y marzo de 2024, cuando la víctima aún era menor.

Por el primero de los casos, el tribunal determinó una condena de 20 años y tres días de cárcel, mientras que por el segundo fijó 30 años y tres días.

Además del encarcelamiento, la resolución contempla el pago correspondiente por la reparación integral del daño y la pérdida de la patria potestad respecto de la víctima.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó las pruebas con las que acreditó ante el tribunal la responsabilidad del acusado en los hechos.

La resolución todavía puede ser impugnada por el sentenciado mediante los recursos legales disponibles.