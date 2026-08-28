Aplazan audiencia contra abogado de academia Doenitz acusado de violación

Un juez de control de Altamira, Tamaulipas, impuso como medida cautelar la prisión preventiva por dos años a Juan Jesús “M”, acusado del delito de violación agravada contra una estudiante de 16 años de la Academia Militarizada Doenitz.

El imputado, quien se desempeñaba como instructor y defensor jurídico de dicha institución, ingresó esposado y cubriéndose el rostro al Centro de Justicia Penal de Altamira.

Durante la diligencia, tras escuchar las imputaciones en su contra, solicitó la duplicidad del término, por lo que el juez decretó un receso y programó la continuación de la audiencia para el próximo 1 de septiembre a las 16:30 horas, dónde las partes presentarán sus pruebas.

Este caso es independiente del fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, ocurrido el 16 de julio de este año durante una novatada en la misma academia, por el cual se encuentran detenidos el director del plantel, Jorge Luis “P”, la instructora Estrellita “M” y la estudiante Danna Yanina.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Respecto a la acusación por violación agravada, la madre de la menor afectada, Graciela “R”, se presentó ante el juez y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra el imputado.

Cuantas más denuncias haya en contra de esta persona, más elementos tendrá la autoridad judicial para aplicar la ley”, declaró.

El abogado de la familia, Omar Pérez Hernández, consideró que la carpeta de investigación contiene elementos suficientes para que en la próxima audiencia se logre la vinculación a proceso.

Asimismo, señaló que aún no se puede determinar cuántas personas pudieron haber participado en el delito.

Agregó que existe la posibilidad de formalizar otra carpeta de investigación por violación, como afectada aparece Danna Yanina, detenida por el delito de omisión en el caso de Dafne.

Antes de ser detenida la joven denunció haber sido víctima de abuso sexual dentro de la escuela.