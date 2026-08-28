Dictan otra orden de aprehensión contra exinstructora del colegio Doenitz

Agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentaron una segunda orden de aprehensión en contra de Estrellita “M”, exinstructora del colegio de educación militar Doenitz, donde falleció Dafne Zapata Quintos, esta vez por el delito de violencia familiar equiparada.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Niñez y la Mujer evitó precisar qué caso enfrenta actualmente la acusada.

La notificación de la captura se realizó la noche del viernes, se informó que el agravio fue cometido contra una adolescente, quien sufrió maltrato en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con el reporte, los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2024 y julio de 2025 dentro del colegio Doenitz.

La imputada, aprovechando su jerarquía, autoridad y custodia, ejerció actos reiterados de violencia física y psicológica en agravio de la menor”, señala el comunicado.

Tras ser notificada, Estrellita “M” quedó a disposición del juez que la requiere, quien deberá resolver su situación legal.

No queda claro si este nuevo caso está relacionado con el de su hermano Juan Jesús “M”, acusado del delito de violación agravada, quien solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación legal se resolverá la próxima semana.