Roberto Lazzeri asume la embajada de México en E.U.; va por agenda bilateral

Luego de su ratificación en el Senado de la República el pasado 10 de junio, este martes arribó a Washington el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, para asumir la representación diplomática ante el gobierno de Donald Trump.

“Llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países”, destacó la embajada de México a través de sus redes sociales.

Reunión con embajadores

En tanto, esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo un diálogo abierto con las y los titulares de las embajadas de México en el exterior y el cuerpo directivo de la Cancillería, a quienes instruyó a redoblar esfuerzos para seguir fortaleciendo la presencia y el posicionamiento de México en el mundo, “asimismo, resalté la importancia de una tarea apremiante: la forma en que el mundo entiende a México.

“Subrayé que nuestro país es una de las principales economías del mundo, con una democracia consolidada y activa, un socio comercial de primer orden y una de las civilizaciones más ricas del planeta. En ese sentido, los convoqué a proyectar una imagen positiva, moderna y equilibrada de México, ejerciendo una diplomacia proactiva que presente iniciativas con resultados concretos y verificables”, explicó el canciller.

Reconoció una labor importante del personal diplomático mexicano ante un entorno mundial complejo, además de reconocer todas sus acciones en favor de la protección de las y los mexicanos más allá de nuestras fronteras.

“En su intervención, invitó a las y los embajadores a trabajar para facilitar la comprensión de nuestro país, transmitiendo los resultados del Gobierno de México en materia de bienestar compartido, seguridad y desarrollo económico, entre otros logros clave del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, destacó la dependencia federal.

En este sentido, el canciller Velasco solicitó a los representantes diplomáticos consolidar estrategias que permitan contribuir al fortalecimiento de la presencia de México en el escenario mundial a partir de la proyección de una imagen completa del país como una nación democrática, productiva y estable.

Asimismo, los llamó a promover oportunidades económicas, como el Plan México y los polos de desarrollo, que muestren al país como uno de los motores industriales de crecimiento del mundo.