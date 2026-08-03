Embajador Roberto Lazzeri inicia gira por Texas para reforzar lazos con EE. UU.

El embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, inició este lunes una gira de trabajo por el estado de Texas para fortalecer el diálogo con actores estratégicos clave en la relación entre México y Estados Unidos.

El diplomático visitará esta semana las ciudades de Austin, Houston y Dallas.

En Austin estuvo acompañado por el cónsul Humberto Hernández Haddad durante una reunión con académicos del Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas.

“Convencidos de que la academia es un aliado indispensable para construir puentes, generar ideas y enriquecer el entendimiento mutuo. Esta gira forma parte de una agenda que privilegia la diplomacia subnacional, el acercamiento con universidades, gobiernos locales y el sector privado para seguir impulsando una relación basada en el respeto, la cooperación y beneficios compartidos”, destacó.

Más tarde, se reunió con integrantes de la Texas Public Policy Foundation, una organización no gubernamental dedicada al análisis de políticas públicas en Estados Unidos, con quienes habló sobre la cooperación que mantiene México con ese país en materia de seguridad.

“La relación entre México y Estados Unidos merece conversaciones serias, basadas en hechos y no en estereotipos. Los desafíos compartidos en materia de seguridad no se resuelven asignando la culpa a un solo lado de la frontera; requieren cooperación, reciprocidad y acciones concretas en ambos países. Ese es el enfoque con el que México está comprometido. Como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum: colaboración sin subordinación y respeto a nuestras soberanías”.

El embajador Lazzeri aprovechó su visita a Austin para reunirse con el alcalde de esa ciudad, Kirk Watson, con quien conversó sobre las oportunidades para fortalecer la relación entre México y la capital texana.

Visitó la sede del Consulado en Austin para supervisar la atención a connacionales. @robertolazzeri

“Austin es un referente en innovación, educación y desarrollo tecnológico. Coincidimos en que la colaboración entre gobiernos locales, universidades, empresas y nuestras comunidades es un motor para generar crecimiento, inversión y prosperidad compartida. Continuaremos impulsando una colaboración cercana”, subrayó en sus redes sociales.

En este primer día de gira, el embajador mexicano también visitó el Consulado de México en Austin para conocer de cerca el trabajo que realiza el personal consular en favor de la comunidad mexicana.