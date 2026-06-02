Alerta en Colima: Reportan grave derrame de combustible en Bahía de Manzanillo

Pescadores y prestadores de servicios turísticos encendieron las alarmas ante un presunto y grave derrame de hidrocarburos que mantiene contaminadas las aguas de la Bahía de Manzanillo, provocando afectaciones ecológicas, económicas y riesgos a la salud de los habitantes locales.

Los trabajadores del mar reportaron que la contaminación comenzó a hacerse visible desde la noche del lunes. A través de videos difundidos en redes sociales, los afectados mostraron cómo el agua extraída del mar presenta una densa capa aceitosa.

"Toda la bahía de Manzanillo está completamente contaminada. Yo le di un recorrido a toda esta parte de Manzanillo y todo está lleno de diésel", denunció con indignación uno de los pescadores de la zona.

Autoridades ignoraron las primeras alertas

A pesar de la gravedad de la situación y del fuerte olor a combustible que comenzó a esparcirse por el puerto, los denunciantes aseguraron que las autoridades federales y locales tardaron horas en atender la emergencia.

"Desde ayer en la noche, salimos a pescar en la tarde. Y un compañero reportó a las autoridades correspondientes, pero no vino nadie, ni nada", reclamó César Cortés, pescador afectado de Manzanillo.

Fue hasta la tarde de este martes cuando personal de Protección Civil Municipal acudió al lugar para realizar recorridos e intentar identificar el origen y la magnitud de la sustancia flotante.

Mientras las inspecciones continúan de manera tardía, la comunidad pesquera manifestó su enorme preocupación, ya que el hidrocarburo no solo frena por completo su actividad económica, sino que el contacto con los gases ya comenzó a mermar su salud.

"Aquí hacemos ceviche y preparamos comida y todo, y pues el olor quieras y no… de hecho, ayer nos empezó a doler la cabeza a varios aquí. Estábamos aquí varios y pues el olor es muy fuerte", detalló Cortés.

Sospechan de ductos de Pemex

Reproducir Reportan grave derrame de combustible en Bahía de Manzanillo

Aunque hasta el momento no existe un peritaje o determinación oficial sobre las causas del incidente, los marineros locales apuntaron hacia la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en las inmediaciones del muelle.

"Los que vienen desde Pemex, los tubos gruesos que bombean... acuérdate que atraviesan, los tubos de Pemex atraviesan todo esto, todo, todo", señaló otro pescador de la cooperativa mientras mostraba los rastros de combustible en el mar.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Marina (Semar) ni Protección Civil estatal han emitido un posicionamiento o comunicado oficial para aclarar qué tipo de sustancia es la que tiñe las aguas de la costa colimense.

De manera extraoficial, se sabe que diversas dependencias mantienen labores de inspección en la zona portuaria para intentar contener la mancha urbana y ubicar la fuga.