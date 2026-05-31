Sheinbaum destaca fortalecimiento de Pemex y CFE en estrategia energética

El gobierno ha fortalecido la soberanía energética al consolidar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como ejes del desarrollo nacional, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su Informe de Rendición de Cuentas “A dos años del triunfo: honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, realizado en el Monumento a la Revolución.

Acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la mandataria destacó que la política energética ha sido clave en la expansión de la generación eléctrica, con la incorporación de nuevas plantas de ciclo combinado y metas de incremento en la capacidad instalada, así como el impulso a las energías renovables.

En el caso de Pemex, subrayó la reducción de su deuda, el fortalecimiento de su posición financiera y el aumento en la producción y refinación de hidrocarburos, apoyados en proyectos estratégicos como Dos Bocas y la operación de Deer Park, además del avance en coquizadoras y petroquímica.

El gobierno federal sostuvo que estas acciones buscan garantizar energía a precios accesibles, mantener el abasto de combustibles y reforzar la seguridad energética del país, con una coordinación central desde la Secretaría de Energía como eje rector de la estrategia.